Орешкин: Правительства во всем мире будут проводить более «левую» финансовую политику

Помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе выступления на ПМЭФ-2021 в Петербурге 3 июня спрогнозировал, что в обозримом будущем правительства развитых стран будут проводить более «левую» политику в своих экономиках.



По его словам, монетарные власти будут отчислять больше денег на социальные нужды, при этом увеличивая налоги на богатство и корпоративные налоги.



Кроме того, по его словам, в ближайшее время инвесторы, оценивая страновые риски, будут больше следить не за кредитными ставками, устанавливаемыми национальными центральными банками, а за размером дефицита бюджетов: этот показатель куда больше говорит об устойчивости национальных экономик.

