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ПМЭФ-2021. Онлайн на "Фонтанке"

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Орешкин: Правительства во всем мире будут проводить более «левую» финансовую политику

Помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе выступления на ПМЭФ-2021 в Петербурге 3 июня спрогнозировал, что в обозримом будущем правительства развитых стран будут проводить более «левую» политику в своих экономиках.

По его словам, монетарные власти будут отчислять больше денег на социальные нужды, при этом увеличивая налоги на богатство и корпоративные налоги.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время инвесторы, оценивая страновые риски, будут больше следить не за кредитными ставками, устанавливаемыми национальными центральными банками, а за размером дефицита бюджетов: этот показатель куда больше говорит об устойчивости национальных экономик.

Максим Орешкин оценивает существующие дефициты в первый посткризисный год (в среднем около 5 % у развитых стран и 10 % у развивающихся) как показатель того, что монетарные власти по всему миру адекватно отреагировали на вызовы пандемии коронавируса и в целом справились с большинством проблем. «Экономика восстанавливается быстрее, чем мы ожидали в прошлом году», — резюмировал он, напомнив, что Международный валютный фонд оценивает будущий рост мировой экономики в 2022 году в 6 %.

Петербургский международный экономический форум стартовал 2 июня. Он продлится четыре дня. В деловой программе десятки дискуссий о глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию о главных новостях и событиях форума.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Т.е., ещё больше средств будет уходить налево?
Жора__
... а в конце добавил, что асё это к нашей стране не относится?
dedmoroz_5e4d8827384c2
если понимать господина дословно, то РФ это не касается, это где-то в мире, "там, за горизонтом" (с) будут проводить/

у нас же, "левые" законы о микрофинансировании и коллекторстве до сих пор существуют/
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