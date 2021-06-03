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Пыльная буря из Калмыкии накрыла Астраханскую область. Она оставила людей без света и газа, а кого-то — без крыши над головой

В Астраханской области прошла вторая за несколько недель пыльная буря

Стена песка и пыли накрыла региональный центр и отдельные районы 2 июня. Об этом сообщало местное управление МЧС.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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По прогнозу, который давало ведомство, пыльная буря двигалась на регион со стороны Калмыкии. Её ждали на территории Лиманского, Икрянинского и Камызякского районов, а также в самой Астрахани.

О последствиях ненастья пишет ТАСС. Так, из-за него без света и газа остались несколько населённых пунктов. Кроме того, порывами ветра частично сорвало кровлю с нескольких зданий. Пострадавших из-за непогоды нет.

Подобное явление уже было замечено в Астраханской области в конце мая. В Сети публиковали видео с борта самолёта, который попал в пыльную бурю. За кадром слышно, как пассажиры переживали, но старались не впадать в панику.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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