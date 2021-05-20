Полёт, похожий на сюжет фильма о природных катастрофах, пережили пассажиры самолёта, следующего из Петербурга в Астрахань. Впечатляющая видеозапись, сделанная на его борту, опубликована 20 мая в группе «Астрахань online» во «ВКонтакте».



Как со ссылкой на очевидцев говорится в посте, преодолевать пыльную бурю самолёту пришлось накануне. Авиалайнер якобы несколько раз терял высоту, но пилот смог посадить воздушное судно. За кадром слышно, как пассажиры переживали, но старались не впадать в панику.