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Пропесочились. Самолёт из Петербурга попал в пыльную бурю на пути в Астрахань

Самолёт из Петербурга попал в пыльную бурю на пути в Астрахань

Полёт, похожий на сюжет фильма о природных катастрофах, пережили пассажиры самолёта, следующего из Петербурга в Астрахань. Впечатляющая видеозапись, сделанная на его борту, опубликована 20 мая в группе «Астрахань online» во «ВКонтакте».

Как со ссылкой на очевидцев говорится в посте, преодолевать пыльную бурю самолёту пришлось накануне. Авиалайнер якобы несколько раз терял высоту, но пилот смог посадить воздушное судно. За кадром слышно, как пассажиры переживали, но старались не впадать в панику.

Автор: Астрахань online

Судя по онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, это был рейс DP 519, который выполняла «Победа». «Фонтанка» попросила пресс-службу авиакомпании прокомментировать случившееся. Однако на момент выхода публикации ответа на запрос не поступило.

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