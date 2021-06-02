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Рост суточных случаев ковида в Петербурге за неделю достиг 23%

По сравнению с прошлой средой число госпитализаций с коронавирусом и случаев заболевания в Петербурге выросло на 10% и 23% соответственно. Это следует из информационной справки Межведомственного городского координационного совета по противодействию новой коронавирусной инфекции от 2 июня.

«По сравнению с данными прошлой среды на 22,61 % выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях, на 10,39% — суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. За прошедшие 7 дней количество активно больных подтвержденной лабораторным методом новой коронавирусной инфекцией, наблюдаемых в стационарах и поликлиниках, увеличилось на 14,65 %», — говорится в сообщении Смольного.

В совете подчёркивают, что дальнейшее распространение вируса поможет остановить только вакцинация. «На данный момент уровень коллективного иммунитета в Петербурге недостаточен для остановки роста заболеваемости», — заявляют власти.

Ко 2 июня в городе прививку от COVID-19 сделали более 700 тыс. человек, 580 тыс. из них уже получили оба компонента вакцины.

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