Рост суточных случаев ковида в Петербурге за неделю достиг 23%

«По сравнению с данными прошлой среды на 22,61 % выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях, на 10,39% — суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. За прошедшие 7 дней количество активно больных подтвержденной лабораторным методом новой коронавирусной инфекцией, наблюдаемых в стационарах и поликлиниках, увеличилось на 14,65 %», — говорится в сообщении Смольного.



В совете подчёркивают, что дальнейшее распространение вируса поможет остановить только вакцинация. «На данный момент уровень коллективного иммунитета в Петербурге недостаточен для остановки роста заболеваемости», — заявляют власти.