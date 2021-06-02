На ПМЭФ-2021 можно встретить своего цифрового двойника и даже с ним потанцевать

Увидеть себя в цифровом «зеркале» смогли посетители Петербургского международного экономического форума, подойдя к стенду компании «Газпром нефть». Арт-проект «Цифровые двойники», созданный художником Максимом Жестковым, наглядно продемонстрировал, как люди взаимодействуют с технологиями в современной жизни.



Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Приближаясь к стенду, неосведомленный посетитель может удивиться тому, что напротив него возникает образ, очень напоминающий его самого. «Цифрового двойника» легче всего разглядеть в движении — он перемещается вместе с человеком, может махать руками или даже танцевать. Нейросеть обрабатывает информацию со скоростью 2 терабайта в секунду, что позволяет мгновенно повторять все движения за нецифровым объектом, который подходит к стенду.

Весь фасад стенда по сути представляет большой интерактивный экран — можно запускать волну или сделать вид, что запускаешь мяч, — как в компьютерной игре. Любители последних, кстати, оценят возможность менять «скины» — в проекте 6 различных тем, названных в соответствии с разными аспектами человеческой сущности: «Интуиция», «Воображение», «Логика», «Творчество», «Эмоция» и «Знание». Можно выбрать тот образ, которые понравится более всего — более плавный, волнообразный или пикселизированный. При этом каждый из эпизодов — еще и визуальная метафора применяемых компанией «Газпром нефть» технологий: от искусственного интеллекта в геоаналитике до блокчейн-контрактов.



Фото: пресс-служба компании «Газпром нефть» Фото: пресс-служба компании «Газпром нефть» Фото: пресс-служба компании «Газпром нефть» Фото: пресс-служба компании «Газпром нефть» Поделиться Поделиться







Художник Максим Жестков также записал 6 треков в соавторстве с нейросетью специально для «Цифровых двойников».

Идеологом проекта выступил Александр Дыбаль, член правления компании «Газпром нефть». На прошлом форуме, по его словам, с Максимом Жестковым был создан проект «Трансформация», который оказался очень успешным, поэтому сотрудничество решено было продолжить дальше, углубив тему взаимодействия человека и нейросети.

