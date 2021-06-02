Байден поддержит раздачу бесплатного пива привившимся от коронавируса

Администрация Джо Байдена поддержит меры стимуляции в рамках прививочной кампании «Месяц действий», чтобы к Дню независимости, 4 июля, вакцину против коронавируса получили 70% населения США (сейчас минимум одну дозу ввели 62,8%). Об этом пишет ABC 2 июня.

«Белый дом заявит, что «Месяц действий» Байдена будет продолжать использовать партнерства государственного и частного секторов для поощрения американцев к вакцинации, отражая усилия «всего правительства», которые Байден развернул для того, чтобы сделать вакцины более доступными», — отмечает издание.

