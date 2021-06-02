Байден поддержит раздачу бесплатного пива привившимся от коронавируса

Администрация Джо Байдена поддержит меры стимуляции в рамках прививочной кампании «Месяц действий», чтобы к Дню независимости, 4 июля, вакцину против коронавируса получили 70% населения США (сейчас минимум одну дозу ввели 62,8%). Об этом пишет ABC 2 июня.
«Белый дом заявит, что «Месяц действий» Байдена будет продолжать использовать партнерства государственного и частного секторов для поощрения американцев к вакцинации, отражая усилия «всего правительства», которые Байден развернул для того, чтобы сделать вакцины более доступными», — отмечает издание.
Один из крупнейших производителей пива 2 июня заявил, что «угостит американцев старше 21 года кружкой пива», если цель в 70% привившихся будет достигнута через месяц. Правда, как обычно, под звёздочкой уточнил, что пенный напиток, точнее, купон на него на сумму пять долларов получат первые 200 тыс. откликнувшихся.
Также Байден объявит, что федеральные власти продолжат совместную работу с частными компаниями, инфлюенсерами, знаменитостями и местными организациями, чтобы убедить народ быстрее сделать прививку. Уже предпринимались меры по раздаче небольших сумм наличных, бесплатных билетов на мероприятия, например бейсбольные матчи, или дне оплаченного отпуска. Одна из компаний устроила розыгрыш призов, включая бесплатные круизы и билеты на Суперкубок. Между городами и колледжами поддерживают соревновательный характер вакцинации. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обещал всем привившимся от коронавируса в его городе бесплатный купон на картофель фри и гамбургер. Там же неправительственная организация раздавала получившим вакцину легализованные в некоторых штатах США наркотики.
Президент США также хочет отправить вице-президента Камалу Харрис вместе с первой леди Джилл Байден в прививочно-агитационный тур «Мы можем сделать это».