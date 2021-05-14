Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что все, кто вакцинируется от коронавируса в его городе, получат бесплатный купон на картофель фри и гамбургер в одной из сети ресторанов. Акцию он прорекламировал личным примером. Видео не рекомендуется смотреть на голодный желудок.
«Бесплатная картошка фри после прививки! Подождите, тут еще и бургер?Неужели еще рано есть гамбургер?, — дразнит мэр горожан, а после откусывает кусочек. — Мммм… вакцинация. Теперь я очень хорошо отношусь к вакцинации».
Нью-Йорк, как и другие города США, пытается реализовать ряд инициатив по увеличению доли вакцинированных жителей. Городские льготы одной картошкой фри не ограничиваются — желающим предлагают все, от подарочных карт на крупнейший в городе гастрономический рынок до билетов на футбол.
В России региональные власти кто во что горазд наперегонки придумывают программы мотивации для населения — за уколы предлагают и мороженое в ГУМе, и десяток яиц, и просто рубли, и бонусные сертификаты. Думают над стимуляцией и Петербурге, но пока конкретных предложений не прозвучало.