Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что все, кто вакцинируется от коронавируса в его городе, получат бесплатный купон на картофель фри и гамбургер в одной из сети ресторанов. Акцию он прорекламировал личным примером. Видео не рекомендуется смотреть на голодный желудок.



«Бесплатная картошка фри после прививки! Подождите, тут еще и бургер?Неужели еще рано есть гамбургер?, — дразнит мэр горожан, а после откусывает кусочек. — Мммм… вакцинация. Теперь я очень хорошо отношусь к вакцинации».