FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +20
74.00р89.62р
А ты должен Фонду капремонта?Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Бургер и картошку всем вакцинированным! Мэр Нью-Йорка подарил идею Петербургу

Американцев заманивают на прививку бесплатным фастфудом

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что все, кто вакцинируется от коронавируса в его городе, получат бесплатный купон на картофель фри и гамбургер в одной из сети ресторанов. Акцию он прорекламировал личным примером. Видео не рекомендуется смотреть на голодный желудок.

«Бесплатная картошка фри после прививки! Подождите, тут еще и бургер?Неужели еще рано есть гамбургер?, — дразнит мэр горожан, а после откусывает кусочек. — Мммм… вакцинация. Теперь я очень хорошо отношусь к вакцинации».

Нью-Йорк, как и другие города США, пытается реализовать ряд инициатив по увеличению доли вакцинированных жителей. Городские льготы одной картошкой фри не ограничиваются — желающим предлагают все, от подарочных карт на крупнейший в городе гастрономический рынок до билетов на футбол.

В России региональные власти кто во что горазд наперегонки придумывают программы мотивации для населения — за уколы предлагают и мороженое в ГУМе, и десяток яиц, и просто рубли, и бонусные сертификаты. Думают над стимуляцией и Петербурге, но пока конкретных предложений не прозвучало.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний