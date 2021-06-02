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Индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 3800 пунктов

Индекс Мосбиржи установил новый рекорд

Индекс Московской биржи поднялся выше 3800 пунктов и обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов 2 июня.

По данным на 18:38, индекс с начала торгов вырос на 1,21%, до 3810,29 пункта. Вместе с ним растет другой важный индекс российского фондового рынка — РТС. Он поднялся на 1,6% к началу торгов и составляет 1640,11 пункта.

В то же время рубль слабеет после вчерашнего укрепления на фоне роста нефтяных цен. Курс доллара снизился на 0,48%, до 73,16 рубля, евро — на 0,5%, он торгуется по 89,36 рубля.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Ну теперя заживём!! Бойся, врах у границ!!
TU104
Завтра накуплю акций на свою пенсию на 13000 ре !
McGillavry
Разве это повод для радости?
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