Индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 3800 пунктов

Индекс Московской биржи поднялся выше 3800 пунктов и обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов 2 июня.



По данным на 18:38, индекс с начала торгов вырос на 1,21%, до 3810,29 пункта. Вместе с ним растет другой важный индекс российского фондового рынка — РТС. Он поднялся на 1,6% к началу торгов и составляет 1640,11 пункта.



В то же время рубль слабеет после вчерашнего укрепления на фоне роста нефтяных цен. Курс доллара снизился на 0,48%, до 73,16 рубля, евро — на 0,5%, он торгуется по 89,36 рубля.

