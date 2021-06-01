Страны ОПЕК+ договорились придерживаться апрельского плана по росту добычи. Баррель нефти на фоне этого «перерос» $ 71

Министры стран ОПЕК+ договорились оставить в силе апрельские договоренности по восстановлению добычи нефти на 2,1 млн б/с в течение мая — июля. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе ОПЕК. На фоне этого цена нефти превысила отметку в $ 71 за баррель.



В апреле страны ОПЕК+ решили постепенно восстанавливать добычу нефти. Согласно договоренностям, в мае страны могли нарастить добычу на 350 тыс. б/с., в июне — еще на столько же, в июле — на 441 тыс. б/с.

Как сообщает ТАСС, в июле добыча нефти в России и Саудовской Аравии должна составить 9,49 млн б/с на каждую. Всего страны ОПЕК+ в июле должны сокращать добычу нефти на 5,76 млн б/с к базовому уровню.