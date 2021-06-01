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Страны ОПЕК+ договорились придерживаться апрельского плана по росту добычи. Баррель нефти на фоне этого «перерос» $ 71

Страны ОПЕК+ решили придерживаться апрельских договоренностей по добыче нефти

Министры стран ОПЕК+ договорились оставить в силе апрельские договоренности по восстановлению добычи нефти на 2,1 млн б/с в течение мая — июля. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе ОПЕК. На фоне этого цена нефти превысила отметку в $ 71 за баррель.

В апреле страны ОПЕК+ решили постепенно восстанавливать добычу нефти. Согласно договоренностям, в мае страны могли нарастить добычу на 350 тыс. б/с., в июне — еще на столько же, в июле — на 441 тыс. б/с.

Как сообщает ТАСС, в июле добыча нефти в России и Саудовской Аравии должна составить 9,49 млн б/с на каждую. Всего страны ОПЕК+ в июле должны сокращать добычу нефти на 5,76 млн б/с к базовому уровню.

На фоне ожиданий и результатов встречи цена нефти выросла на 2,7 %. По данным на 18:01, августовский фьючерс на нефть Brent торгуется на бирже по $ 71,23 за баррель. Цена поднялась выше $ 71 за баррель впервые с 8 марта 2021 года.

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Комментарии (2)

Danik
Сейчас бензин в рост пойдёт!
Нефть же дорогая!
MuCephei_88
Интересно, возьмет деревянный сотку за usd при следующем падении цен за баррель в район 30-40 баксов.
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