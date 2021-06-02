Экспозиция Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме включает 50 инвестиционных проектов. Об этом заявил 2 июня губернатор Александр Беглов по итогам осмотра стенда. «Многие из них уже реализуются и показаны в развитии», — уточнил он.



Среди них — вторая очередь проекта «Кронштадт. Остров фортов». Как сообщала «Фонтанка», к Дню ВМФ в Кронштадте откроется музей военно-морского флота, гостиницы, гавань для яхт и катеров. «Проект даст мощный стимул для развития Кронштадта. Будут модернизированы инженерные сети и дорожная инфраструктура», — подчеркнул Александр Беглов.