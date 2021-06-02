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Петербург представит на ПМЭФ 50 инвестиционных проектов. Некоторые из них уже реализуются

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, какие проекты Петербург представит на ПМЭФ

Экспозиция Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме включает 50 инвестиционных проектов. Об этом заявил 2 июня губернатор Александр Беглов по итогам осмотра стенда. «Многие из них уже реализуются и показаны в развитии», — уточнил он.

Среди них — вторая очередь проекта «Кронштадт. Остров фортов». Как сообщала «Фонтанка», к Дню ВМФ в Кронштадте откроется музей военно-морского флота, гостиницы, гавань для яхт и катеров. «Проект даст мощный стимул для развития Кронштадта. Будут модернизированы инженерные сети и дорожная инфраструктура», — подчеркнул Александр Беглов.

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Значительное место в экспозиции отдано научно-образовательным проектам. СПбГУ планирует при поддержке города создать в Пушкинском районе инновационный центр «Невская дельта» с технологической долиной. В городе-спутнике «Южный» строится научно-образовательный центр ИТМО Хайпарк. Международная IT-компания Jet Brains построит в Петербурге Центр разработки информационных технологий и инноваций. В Особой экономической зоне «Санкт-Петербург» будет создан Инновационный центр, где разместят исследовательские подразделения и производственные площадки компаний — резидентов ОЭЗ.

Также на форуме представлены проекты по развитию транспортной инфраструктуры и городского пассажирского транспорта: подключение Западного скоростного диаметра к Широтной магистрали, создание парка для обслуживания 400 электробусов в производственной зоне «Ржевка», строительство линии скоростного трамвая от станции метро Купчино до поселка Шушары и микрорайона Славянка, проект компании «Газпром газомоторное топливо» по созданию сети из 25 газозаправочных станций.

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