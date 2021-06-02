Экспозиция Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме включает 50 инвестиционных проектов. Об этом заявил 2 июня губернатор Александр Беглов по итогам осмотра стенда. «Многие из них уже реализуются и показаны в развитии», — уточнил он.
Среди них — вторая очередь проекта «Кронштадт. Остров фортов». Как сообщала «Фонтанка», к Дню ВМФ в Кронштадте откроется музей военно-морского флота, гостиницы, гавань для яхт и катеров. «Проект даст мощный стимул для развития Кронштадта. Будут модернизированы инженерные сети и дорожная инфраструктура», — подчеркнул Александр Беглов.
Значительное место в экспозиции отдано научно-образовательным проектам. СПбГУ планирует при поддержке города создать в Пушкинском районе инновационный центр «Невская дельта» с технологической долиной. В городе-спутнике «Южный» строится научно-образовательный центр ИТМО Хайпарк. Международная IT-компания Jet Brains построит в Петербурге Центр разработки информационных технологий и инноваций. В Особой экономической зоне «Санкт-Петербург» будет создан Инновационный центр, где разместят исследовательские подразделения и производственные площадки компаний — резидентов ОЭЗ.
Также на форуме представлены проекты по развитию транспортной инфраструктуры и городского пассажирского транспорта: подключение Западного скоростного диаметра к Широтной магистрали, создание парка для обслуживания 400 электробусов в производственной зоне «Ржевка», строительство линии скоростного трамвая от станции метро Купчино до поселка Шушары и микрорайона Славянка, проект компании «Газпром газомоторное топливо» по созданию сети из 25 газозаправочных станций.