Российские школьники запустили в стратосферу мух

Учащиеся детского технопарка «Кванториум-63» запустили в стратосферу (слой атмосферы от 11 до 50 км) спутник с подопытными мухами. Проект был реализован в рамках всероссийской программы «Стратосферный спутник». Запуск произвели с территории технопарка «Жигулёвская долина» в Самарской области.
Как сообщается 2 июня на странице проекта в Facebook, спутник вместе с мухами-дрозофилами достиг высоты почти 27 тысяч метров и благополучно приземлился, выполнив свою работу.
Отмечается, что полётная программа заключалась в проведении эксперимента выживаемости мух-дрозофил в условиях стратосферы, дистанционном зондировании Земли и сборе метеорологических данных.
Сам аппарат дети собирали собственными руками, оснащали его нужными датчиками, проводили защиту проекта.
В ближайшем будущем в рамках этой программы свои проекты в стратосферу запустят ещё 15 команд.
Ранее «Фонтанка» писала, что в 2022 году специальный научный комплекс, предназначенный для наблюдения эволюционного развития мух дрозофил в невесомости, планируется доставить на МКС.