Российские школьники запустили в стратосферу мух

Учащиеся детского технопарка «Кванториум-63» запустили в стратосферу (слой атмосферы от 11 до 50 км) спутник с подопытными мухами. Проект был реализован в рамках всероссийской программы «Стратосферный спутник». Запуск произвели с территории технопарка «Жигулёвская долина» в Самарской области.



Как сообщается 2 июня на странице проекта в Facebook, спутник вместе с мухами-дрозофилами достиг высоты почти 27 тысяч метров и благополучно приземлился, выполнив свою работу.

