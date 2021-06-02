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Российские школьники запустили в стратосферу мух

Спутник с подопытными мухами был запущен с территории технопарка «Жигулёвская долина»

Учащиеся детского технопарка «Кванториум-63» запустили в стратосферу (слой атмосферы от 11 до 50 км) спутник с подопытными мухами. Проект был реализован в рамках всероссийской программы «Стратосферный спутник». Запуск произвели с территории технопарка «Жигулёвская долина» в Самарской области.

Как сообщается 2 июня на странице проекта в Facebook, спутник вместе с мухами-дрозофилами достиг высоты почти 27 тысяч метров и благополучно приземлился, выполнив свою работу.

Отмечается, что полётная программа заключалась в проведении эксперимента выживаемости мух-дрозофил в условиях стратосферы, дистанционном зондировании Земли и сборе метеорологических данных.

Сам аппарат дети собирали собственными руками, оснащали его нужными датчиками, проводили защиту проекта.

В ближайшем будущем в рамках этой программы свои проекты в стратосферу запустят ещё 15 команд.

Ранее «Фонтанка» писала, что в 2022 году специальный научный комплекс, предназначенный для наблюдения эволюционного развития мух дрозофил в невесомости, планируется доставить на МКС.

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