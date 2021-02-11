В космосе собираются выращивать мух

На Международную космическую станцию в 2022 году планируется доставить научный комплекс «Мутагенез», предназначенный для наблюдения эволюционного развития мух дрозофил в невесомости.
Разработку аппаратуры ведёт сейчас специальное конструкторское бюро при Институте медико-биологических проблем РАН, рассказал гендиректор бюро Алексей Логунов РИА Новости в интервью, опубликованном 11 февраля.
«С помощью нашей аппаратуры возможна доставка биообъектов (не менее нескольких сотен) на МКС и их культивирование во время полёта с возможностью контроля температуры и влажности. Аппаратура также оснащена функциями регистрации параметров и видеорегистрации», — поясняет учёный.
В настоящее время исследователи проводят испытания и готовят опытные образцы аппаратуры. Лётные образцы планируется изготовить в декабре 2021 года, а на следующий год отправить в космос.