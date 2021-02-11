FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -15
73.85р89.57р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В космосе собираются выращивать мух

На Международную космическую станцию в 2022 году планируется доставить научный комплекс «Мутагенез», предназначенный для наблюдения эволюционного развития мух дрозофил в невесомости.

Разработку аппаратуры ведёт сейчас специальное конструкторское бюро при Институте медико-биологических проблем РАН, рассказал гендиректор бюро Алексей Логунов РИА Новости в интервью, опубликованном 11 февраля.

«С помощью нашей аппаратуры возможна доставка биообъектов (не менее нескольких сотен) на МКС и их культивирование во время полёта с возможностью контроля температуры и влажности. Аппаратура также оснащена функциями регистрации параметров и видеорегистрации», — поясняет учёный.

В настоящее время исследователи проводят испытания и готовят опытные образцы аппаратуры. Лётные образцы планируется изготовить в декабре 2021 года, а на следующий год отправить в космос.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний