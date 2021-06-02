Черчесов объяснил, почему не взял на Евро-2020 вратаря «Зенита»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, почему он не включил вратаря «Зенита» Андрея Лунева в итоговую заявку на Евро-2020. Об этом он рассказал 2 июня в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Лунев — опытный вратарь, но мы посчитали, что два голкипера — Дюпин и Шунин — провели сезон ровнее, а Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества», — сказал Черчесов.
При этом главный тренер сборной отметил, что Лунев до последнего дня будет тренироваться вместе с национальной командой.
«Жизнь нас уже научила: вечером засыпает игрок здоровый, а утром — уже нет», — объяснил он это решение.
Ранее Черчесов объявил состав сборной России для участия в чемпионате Европы. В него вошли шесть игроков «Зенита».
На Евро-2020 сборная России стартует 12 июня игрой против Бельгии. Встреча пройдёт в Петербурге на «Газпром Арене».