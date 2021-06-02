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После поездки Лукашенко в Сочи Белоруссия получила 500 миллионов долларов

Россия перевела Белоруссии кредитный транш в полмиллиарда долларов

Минфин Белоруссии подтвердил получение второго транша кредита из России.

«На счет Министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд долларов США», — отчитались 2 июня в ведомстве.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что во время переговоров президенты согласовали перечисление нового транша.

Правительство России одобрило Белоруссии кредит в 1 миллиард долларов в декабре 2020 года. Условием было названо отсутствие просроченной задолженности. Срок их возврата кабмин не уточнил.

В сентябре во время переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко российский президент заявил, что РФ выдаст Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов. Это вызвало недовольство среди белорусской оппозиции. В 2020 году обязательства Белоруссии перед Россией по долгу и процентам составляли чуть меньше 1 млрд долларов и порядка 460 млн долларов перед Евразийским фондом стабилизации и развития. Лукашенко заявил, что договорился об отсрочке выплаты этого долга.

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Комментарии (11)

Агроном аэродрома
Он ещё, говорят(ТМ), Евросоюз на 300 лямов нагрел. И всё вместо того, чтобы бросать ручки и сердито хмурить брови. :))
ego
А тем временем (сообщили в СМИ) Алишер Усманов оплатил лечение мальчику с СМА в 160 млн.
iphonedimona
А Крым российским он так и не признал. 500 млн. наших денег псу под хвост. Всё как всегда...
Кстати, злые языки говорят, что 500 млн. это только верхушка айсберга, про которую нам рассказали.
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