После поездки Лукашенко в Сочи Белоруссия получила 500 миллионов долларов

Минфин Белоруссии подтвердил получение второго транша кредита из России.
«На счет Министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд долларов США», — отчитались 2 июня в ведомстве.
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что во время переговоров президенты согласовали перечисление нового транша.
Правительство России одобрило Белоруссии кредит в 1 миллиард долларов в декабре 2020 года. Условием было названо отсутствие просроченной задолженности. Срок их возврата кабмин не уточнил.
В сентябре во время переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко российский президент заявил, что РФ выдаст Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов. Это вызвало недовольство среди белорусской оппозиции. В 2020 году обязательства Белоруссии перед Россией по долгу и процентам составляли чуть меньше 1 млрд долларов и порядка 460 млн долларов перед Евразийским фондом стабилизации и развития. Лукашенко заявил, что договорился об отсрочке выплаты этого долга.