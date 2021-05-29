Россия перечислит Белоруссии второй транш в полмиллиарда долларов «в ближайшее время»

Белоруссия получит вторую половину миллиардного госкредита от России в ближайшее время. О согласовании перечисления второго транша в 500 млн долларов 29 мая сообщил по итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано», — цитирует Пескова ТАСС 29 мая.
Перевод был согласован, по словам пресс-секретаря главы России, «до всех историй с самолётом». Сделано это будет, как и планировалось, до конца июня. Дополнительных средств Лукашенко у Путина не просил, добавил Песков.
«Президент Лукашенко не озвучивал каких-либо просьб о дополнительной экономической помощи, вопрос так не ставился», — сказал представитель Кремля.
Правительство России одобрило Белоруссии кредит в 1 миллиард долларов в декабре 2020 года. Условием было названо отсутствие просроченной задолженности. Когда именно будут перечислены эти деньги, а также срок их возврата, кабмин не уточнил.