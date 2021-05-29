Россия перечислит Белоруссии второй транш в полмиллиарда долларов «в ближайшее время»

Белоруссия получит вторую половину миллиардного госкредита от России в ближайшее время. О согласовании перечисления второго транша в 500 млн долларов 29 мая сообщил по итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано», — цитирует Пескова ТАСС 29 мая.

Перевод был согласован, по словам пресс-секретаря главы России, «до всех историй с самолётом». Сделано это будет, как и планировалось, до конца июня. Дополнительных средств Лукашенко у Путина не просил, добавил Песков.