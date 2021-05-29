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Россия перечислит Белоруссии второй транш в полмиллиарда долларов «в ближайшее время»

Белоруссия получит вторую половину миллиардного госкредита от России в ближайшее время. О согласовании перечисления второго транша в 500 млн долларов 29 мая сообщил по итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано», — цитирует Пескова ТАСС 29 мая.

Перевод был согласован, по словам пресс-секретаря главы России, «до всех историй с самолётом». Сделано это будет, как и планировалось, до конца июня. Дополнительных средств Лукашенко у Путина не просил, добавил Песков.

«Президент Лукашенко не озвучивал каких-либо просьб о дополнительной экономической помощи, вопрос так не ставился», — сказал представитель Кремля.

Правительство России одобрило Белоруссии кредит в 1 миллиард долларов в декабре 2020 года. Условием было названо отсутствие просроченной задолженности. Когда именно будут перечислены эти деньги, а также срок их возврата, кабмин не уточнил.

В сентябре во время переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко российский президент заявил, что РФ выдаст Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов. Это вызвало недовольство среди белорусской оппозиции. В 2020 году обязательства Белоруссии перед Россией по долгу и процентам составляли чуть меньше 1 млрд долларов и порядка 460 млн долларов перед Евразийским фондом стабилизации и развития. Лукашенко заявил, что договорился об отсрочке выплаты этого долга.

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Комментарии (39)

sektor7
Помогли и помогли.
Братский народ.
O-o!
Это - оплата экспериментального унижения, подавления и убийства своего народа белорусскими силовиками, ведь эти деньги в основном идут им не бешеные зарплаты. Если там прокатит - методы нулевой возьмет на вооружение.
benak51147
Наша власть спонсирует (так как данные кредиты ни кто не возвращает) только маленьких диктаторов. При этом посылают на три буквы российское образование, медицину, науку ну и наших пенсионеров в придачу.
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