Медведев: Хакеры из других стран пытались сорвать праймериз «Единой России»

Председатель «Единой России» рассказал о попытках помешать проведению предварительного голосования в партии.

«Нам, конечно, пытались мешать. Всякие там хакерские атаки были, в том числе из-за границы. Но система выдержала тест на прочность», — рассказал 2 июня Дмитрий Медведев Владимиру Путину.

По его словам, в праймериз приняли участие «тысячи» общественных деятелей и волонтеров. Медведев считает, что это указывает на обновление в рядах политической силы.

Председатель «Единой России» уточнил, что дистанционно свой голос отдали более 7 миллионов человек. «Уникальный показатель и для партии, и для страны», — резюмировал Медведев.