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Медведев: Хакеры из других стран пытались сорвать праймериз «Единой России»

Председатель «Единой России» рассказал о попытках помешать проведению предварительного голосования в партии.

«Нам, конечно, пытались мешать. Всякие там хакерские атаки были, в том числе из-за границы. Но система выдержала тест на прочность», — рассказал 2 июня Дмитрий Медведев Владимиру Путину.

По его словам, в праймериз приняли участие «тысячи» общественных деятелей и волонтеров. Медведев считает, что это указывает на обновление в рядах политической силы.

Председатель «Единой России» уточнил, что дистанционно свой голос отдали более 7 миллионов человек. «Уникальный показатель и для партии, и для страны», — резюмировал Медведев.

Кто победил в праймериз «Единой России» в Петербурге, читайте в материале «Фонтанки.ру».

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Комментарии (5)

265947515
Мелко плавает. Почему только 7 млн.? Надо 70! Вот это будет и прорыв и рывок.
Cashmare
однажды, сидя за компом, димон задумался. комп через 10 мин ушел в спячку. "хакеры" - испугался димон и выдернул шнур из розетки
Abu-Denis
То самое голосование, на которое бюджетников и курсантов силком загоняли?
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