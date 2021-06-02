Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о ДТП с пешеходом, которое произошло в Центральном районе города летом 2020 года. Попавшего под машину молодого человека спасти не смогли.
Как сообщает 2 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ДТП произошло 5 августа около 18:10 у дома 10 по Синопской набережной. Подсудимый на автомобиле Hyundai Solaris следовал по Синопской со стороны набережной Обводного канала в направлении Херсонской улицы. У дома 10 он в нарушение ПДД заехал на выделенную полосу для трамваев и поехал по ней со скоростью порядка 50–55 км/ч.
В это время проезжую часть Синопской набережной в неположенном месте переходил 19-летний пешеход. Он успел дойти до «выделенки» и там угодил под колеса «Хёндэ». Юношу увезли с тяжелыми травмами, но спасти не смогли. Утром 11 августа он скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.
Водитель «Соляриса» свою вину признал, раскаялся и принял меры к возмещению причиненного вреда. Суд установил, что он является старшим братом в многодетной семье, учится в вузе и подрабатывает, чтобы оплачивать свое обучение и помогать деньгами близким.
Суд признал молодого человека виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением прав на 2 года 10 месяцев. Также с него взыскали 230 714,50 рубля компенсации за материальный вред и 600 000 рублей — за моральный в пользу потерпевшего.