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Студент, задавивший пешехода на трамвайной выделенке на Синопской, получил условный срок

Суд вынес приговор водителю, насмерть сбившему пешехода на выделенной полосе в Петербурге

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Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о ДТП с пешеходом, которое произошло в Центральном районе города летом 2020 года. Попавшего под машину молодого человека спасти не смогли.

Как сообщает 2 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ДТП произошло 5 августа около 18:10 у дома 10 по Синопской набережной. Подсудимый на автомобиле Hyundai Solaris следовал по Синопской со стороны набережной Обводного канала в направлении Херсонской улицы. У дома 10 он в нарушение ПДД заехал на выделенную полосу для трамваев и поехал по ней со скоростью порядка 50–55 км/ч.

В это время проезжую часть Синопской набережной в неположенном месте переходил 19-летний пешеход. Он успел дойти до «выделенки» и там угодил под колеса «Хёндэ». Юношу увезли с тяжелыми травмами, но спасти не смогли. Утром 11 августа он скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

Водитель «Соляриса» свою вину признал, раскаялся и принял меры к возмещению причиненного вреда. Суд установил, что он является старшим братом в многодетной семье, учится в вузе и подрабатывает, чтобы оплачивать свое обучение и помогать деньгами близким.

Суд признал молодого человека виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением прав на 2 года 10 месяцев. Также с него взыскали 230 714,50 рубля компенсации за материальный вред и 600 000 рублей — за моральный в пользу потерпевшего.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (7)

Маэстро
Умный учится на чужих ошибках, дурак - на своих. К сожалению, одни дураки будут ездить, как попало, другие - бегать через дорогу где-попало. Чтобы остановиться, им нужен свой, личный опыт, иногда последний.
Athair
Ну и что скажут те, кто "пешеходвсегдаправ, водителейнакол"? Имеем в сухом остатке - пешеход в могилке, водитель пострадал материально и поимел условку, а через три года вообще про это забудет.

Продолжаем считать, что "водительдолжен"?
Vahmistroff
Смерть пешехода наступила в результате нарушения ПДД пешеходом. Водитель тоже нарушил, но не его нарушение явилось причиной ДТП.
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