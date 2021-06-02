Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о ДТП с пешеходом, которое произошло в Центральном районе города летом 2020 года. Попавшего под машину молодого человека спасти не смогли.



Как сообщает 2 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ДТП произошло 5 августа около 18:10 у дома 10 по Синопской набережной. Подсудимый на автомобиле Hyundai Solaris следовал по Синопской со стороны набережной Обводного канала в направлении Херсонской улицы. У дома 10 он в нарушение ПДД заехал на выделенную полосу для трамваев и поехал по ней со скоростью порядка 50–55 км/ч.