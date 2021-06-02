Следят за состоянием гостей форума несколько компьютеров с тепловизорами. Как пояснили представители санитарного ведомства, датчик установлен так, чтобы считывать температуру с лиц проходящих мимо людей. В случае, если датчик показывает температуру выше 37,2, участника форума должны проводить к медикам. На парковке Экспофорума дежурят пять машин скорой помощи.
Гостям также предлагают соблюдать социальную дистанцию, у входа в павильоны установлены боксы с масками и антисептиками.
Роспотребнадзор представлен на форуме также в виде нескольких стендов. На одном из них выдают «аскорбинку». На другом представлены мобильные КАМАЗ-лаборатории для выявления инфекций.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что первые участники форума уже начали поступать в больницы: во временный госпиталь в «Ленэкспо» была госпитализирована с коронавирусом 18-летняя волонтер из Москвы.
Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня на площадке «Экспофорум». Из-за коронавирусных ограничений форум пройдет в смешанном формате. Ежедневно на площадке смогут находиться до 5 тыс. человек. Для обеспечения эпидемиологической безопасности участники предварительно сдают ПЦР-тесты, также организаторы будут отслеживать уровень коллективного иммунитета. По данным организаторов, на участие в ПМЭФ-2021 заявилось 2 тыс. иностранцев.
Перед началом мероприятия губернатор Александр Беглов назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Петербурге и заявил, что гостей с температурой будут госпитализировать сразу. Для них подготовлен резерв коек. Всего около 20 стационаров города готовы принимать пациентов с форума.