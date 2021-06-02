Следят за состоянием гостей форума несколько компьютеров с тепловизорами. Как пояснили представители санитарного ведомства, датчик установлен так, чтобы считывать температуру с лиц проходящих мимо людей. В случае, если датчик показывает температуру выше 37,2, участника форума должны проводить к медикам. На парковке Экспофорума дежурят пять машин скорой помощи.



Гостям также предлагают соблюдать социальную дистанцию, у входа в павильоны установлены боксы с масками и антисептиками.

Роспотребнадзор представлен на форуме также в виде нескольких стендов. На одном из них выдают «аскорбинку». На другом представлены мобильные КАМАЗ-лаборатории для выявления инфекций.