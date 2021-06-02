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ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
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Гостей ПМЭФ встречают КАМАЗ-лаборатории и фейс-контроль Роспотребнадзора

Петербургский экономический форум, стартовавший 2 июня, проходит в условиях пандемии коронавируса. Как сообщают корреспонденты «Фонтанки», для предотвращения заражения участков в Экспофоруме работают представители Роспотребнадзора.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Следят за состоянием гостей форума несколько компьютеров с тепловизорами. Как пояснили представители санитарного ведомства, датчик установлен так, чтобы считывать температуру с лиц проходящих мимо людей. В случае, если датчик показывает температуру выше 37,2, участника форума должны проводить к медикам. На парковке Экспофорума дежурят пять машин скорой помощи.

Гостям также предлагают соблюдать социальную дистанцию, у входа в павильоны установлены боксы с масками и антисептиками.

Роспотребнадзор представлен на форуме также в виде нескольких стендов. На одном из них выдают «аскорбинку». На другом представлены мобильные КАМАЗ-лаборатории для выявления инфекций.

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Ранее «Фонтанка» сообщала, что первые участники форума уже начали поступать в больницы: во временный госпиталь в «Ленэкспо» была госпитализирована с коронавирусом 18-летняя волонтер из Москвы.

Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня на площадке «Экспофорум». Из-за коронавирусных ограничений форум пройдет в смешанном формате. Ежедневно на площадке смогут находиться до 5 тыс. человек. Для обеспечения эпидемиологической безопасности участники предварительно сдают ПЦР-тесты, также организаторы будут отслеживать уровень коллективного иммунитета. По данным организаторов, на участие в ПМЭФ-2021 заявилось 2 тыс. иностранцев.

Перед началом мероприятия губернатор Александр Беглов назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Петербурге и заявил, что гостей с температурой будут госпитализировать сразу. Для них подготовлен резерв коек. Всего около 20 стационаров города готовы принимать пациентов с форума.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

sench99
Я бы на этот форум даже и не поехал..
а того у кого 37,3 на фото остановили?
guess
Ковидошоу))
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