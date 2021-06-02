Нелегальных банкиров-рецидивистов накажут тюремным сроком

Сенаторы одобрили 2 июня поправки, ужесточающие наказание за нелегальную банковскую деятельность.
Уголовное наказание может грозить теперь при кредитовании в крупных размерах (более 2,25 миллиона) и неоднократное привлечение к административной ответственности за такие нарушения. Кроме уголовного наказания ужесточается и административное. Так, за повторное нарушение правил кредитования может грозить штраф до 200 тысяч рублей для физлиц или до 2 миллионов — для юридических.
Власти рассчитывают таким образом снизить уровень мошенничеств и сократить количество незаконных ростовщиков, выдающих потребительские кредиты, займы или ипотеку.
Историй с теневым банковским бизнесом в Петербурге много. Последним примером того, что власти всерьёз взялись за ликвидацию теневого финансового рынка, стал суровый приговор для троих незаконных банкиров, о котором рассказывала «Фонтанка» 20 мая. Напомним, тогда Невский районный суд приговорил обвиняемых к 3, 4 и 5 годам заключения со штрафами до 800 тысяч рублей. По информации нашего издания, теневой рынок впал в панику после такого приговора.