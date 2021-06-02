Владелице особняка Стаценко в Петербурге дали срок на реставрацию памятника. В случае неисполнения ей грозит неустойка

Петроградский районный суд Петербурга дал владелице особняка Стаценко на набережной Мартынова Арине Николаевой 30 месяцев на реставрацию памятника. Об этом 2 июня сообщает объединенная пресс-служба судов города.
В суде комитет по охране памятников просил обязать владелицу особняка отреставрировать и отремонтировать здание, в том числе историческую металлическую ограду, в течение 24 месяцев. Суд дал на полгода больше. В случае неисполнения Николаеву ждет разовая неустойка в размере 25 тысяч рублей, затем — по 10 тысяч ежемесячно. Отсчет срока начнется с момента вступления решения в силу.
Летом 2020 года рядом с особняком снесли пристройку, которая не обладала защитным статусом и датировалась 1930 годом, горожане тогда выразили обеспокоенность за судьбу соседнего здания-памятника. В декабре проблема обсуждалась на заседании Заксобрания города, депутаты направили губернатору запрос с просьбой обратить внимание на планы построить на месте снесенного флигеля апарт-отель. В настоящее время на сайте Госстройнадзора отсутствует информация о выданных разрешениях на строительство.