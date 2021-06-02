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Владелице особняка Стаценко в Петербурге дали срок на реставрацию памятника. В случае неисполнения ей грозит неустойка

Владелицу особняка Стаценко напротив ЦПКиО в Петербурге обязали провести ремонт

Петроградский районный суд Петербурга дал владелице особняка Стаценко на набережной Мартынова Арине Николаевой 30 месяцев на реставрацию памятника. Об этом 2 июня сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В суде комитет по охране памятников просил обязать владелицу особняка отреставрировать и отремонтировать здание, в том числе историческую металлическую ограду, в течение 24 месяцев. Суд дал на полгода больше. В случае неисполнения Николаеву ждет разовая неустойка в размере 25 тысяч рублей, затем — по 10 тысяч ежемесячно. Отсчет срока начнется с момента вступления решения в силу.

Летом 2020 года рядом с особняком снесли пристройку, которая не обладала защитным статусом и датировалась 1930 годом, горожане тогда выразили обеспокоенность за судьбу соседнего здания-памятника. В декабре проблема обсуждалась на заседании Заксобрания города, депутаты направили губернатору запрос с просьбой обратить внимание на планы построить на месте снесенного флигеля апарт-отель. В настоящее время на сайте Госстройнадзора отсутствует информация о выданных разрешениях на строительство.

Двухэтажный особняк в 1914 году построил для себя генерал-майор Николаевской инженерной академии Вадим Стаценко. Здание — образец неоклассицизма. Является памятником регионального значения.

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Комментарии (1)

мухомор
а-ха-ха
на участке возводиться апарт-отель с прогнозируемым профитом более 1млр рублей
а они пугают штрафом 145 тысяч
смехопанорама отдыхает.
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