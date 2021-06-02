Среди основных задач, которые поставил Сергей Нарышкин перед советом, — подготовка к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, которое будет отмечаться 9 июня 2022 года. Одной из площадок празднования может стать Петропавловская крепость.



Еще одна задача связана с необходимостью реставрации самой крепости: Меншикова бастиона, частей гранитного фасада, выходящего на Неву, а также усыпальницы.



Еще одна опорная дата, на которую ориентировали членов совета, — 2023 год, когда будет отмечаться 700-летний юбилей крепости Орешек — к этому времени Сергей Нарышкин надеется провести реставрационные работы и на этом объекте.



Реставрация ждет и Монумент героическим защитникам Ленинграда — еще один из филиалов Музея истории Санкт-Петербурга.



«Конечно, для реализации запланированного потребуется объединение усилий государства и бизнеса и общественных организаций — ради решения этих задач и собран попечительский совет, — сказал Сергей Нарышкин. — И я очень рассчитываю, что мы поставленные цели достигнем, во всяком случае, сегодня, по настроению моих коллег, членов совета, я вижу решимость и интерес к этой работе». Планируется, что совет будет собираться «по мере необходмости».

