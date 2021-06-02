На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошло первое заседание попечительского совета Государственного музея истории города. Главой совета был единогласно выбран Сергей Нарышкин, заместителями — председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
В состав совета также войдут президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов, заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Ольга Голодец, статс-секретарь — замминистра культуры Алла Манилова, председатель правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Александр Савельев, генеральный директор ПАО «Группа ЛСР» Андрей Молчанов, председатель совета директоров АО «Объединённая судостроительная корпорация» Георгий Полтавченко, полномочный представитель Федерального собрания Михаил Кротов, гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук, ректор Политехнического университета Андрей Рудской, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский, настоятель Петропавловского собора архимандрит Александр (Фёдоров) и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.
Среди основных задач, которые поставил Сергей Нарышкин перед советом, — подготовка к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, которое будет отмечаться 9 июня 2022 года. Одной из площадок празднования может стать Петропавловская крепость.
Еще одна задача связана с необходимостью реставрации самой крепости: Меншикова бастиона, частей гранитного фасада, выходящего на Неву, а также усыпальницы.
Еще одна опорная дата, на которую ориентировали членов совета, — 2023 год, когда будет отмечаться 700-летний юбилей крепости Орешек — к этому времени Сергей Нарышкин надеется провести реставрационные работы и на этом объекте.
Реставрация ждет и Монумент героическим защитникам Ленинграда — еще один из филиалов Музея истории Санкт-Петербурга.
«Конечно, для реализации запланированного потребуется объединение усилий государства и бизнеса и общественных организаций — ради решения этих задач и собран попечительский совет, — сказал Сергей Нарышкин. — И я очень рассчитываю, что мы поставленные цели достигнем, во всяком случае, сегодня, по настроению моих коллег, членов совета, я вижу решимость и интерес к этой работе». Планируется, что совет будет собираться «по мере необходмости».
Отвечая на вопрос «Фонтанки», как можно было бы оценить примерный объем средств, которые планируется привлечь, Сергей Нарышкин сообщил, что «объем работ, которые необходимо провести на разных объектах, если плюсовать реставрацию крепости Орешек, — порядка 4 миллиардов рублей».