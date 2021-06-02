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Бывший офис «Выборг-Банка» в особняке на Мойке достался медструктуре «Адаманта»

Компания миллиардера Игоря Лейтиса и Владимира Голубева за 125,5 млн рублей приобрела петербургские квадратные метры последнего банка из Ленинградской области.

Агентство по страхованию вкладов 1 июня подвело итоги аукциона по продаже нежилых площадей в особняке Смирновой-Россет на набережной Мойки, 78. В них располагался петербургский офис ПАО «Выборг-Банк», пока в 2016-м финансовое учреждение не стало банкротом.

Победителем торгов стало ООО «Американская медицинская компания», являющееся структурным подразделением многопрофильного холдинга «Адамант». Компания принадлежит на паритетных началах миллиардеру Игорю Лейтису и его партнёру Владимиру Голубеву.

АМК приобрела 991,4 квадратных метра в особняке на Мойке за 125,5 миллиона рублей. На первом этаже 224,2 квадрата, а ещё 767,2 квадрата на втором. Таким образом, «американские медики» приобрели бывшее офисное пространство «Выборг-банка» за 126,6 тысячи рублей за квадратный метр.

Организатором торгов выступал Российский аукционный дом. Там сообщили, что на торги заявились два участника. Вторым был индивидуальный предприниматель из Ленинградской области Дмитрий Евстигнеев, владеющий гостиницей в городе Кунгур под Пермью. В разговоре с 47news он сообщил, что хотел сделать в пространствах особняка отель, но не расстраивается проигрышу в аукционе.

В свою очередь директор департамента финансовых рынков и инвестиций Colliers Анна Сигалова называет цену сделки справедливой, так как она соответствует рынку. Эксперт предположила, что компания приобрела объекты, чтобы консолидировать все помещения в этом здании в своей собственности.

«Американская медицинская компания» квартирует там частным платным многопрофильным медицинским центром.

«Выборг-банк» был последним банком с пропиской в Ленинградской области. Кроме отделений в Выборге и Светогорске, Приморске, Рощино, финансовое учреждение имело офисы и операционные центры в Петербурге, Москве, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге. Петербургский офис на Мойке, 78, считался крупнейшим.

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