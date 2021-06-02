Бывший офис «Выборг-Банка» в особняке на Мойке достался медструктуре «Адаманта»

Агентство по страхованию вкладов 1 июня подвело итоги аукциона по продаже нежилых площадей в особняке Смирновой-Россет на набережной Мойки, 78. В них располагался петербургский офис ПАО «Выборг-Банк», пока в 2016-м финансовое учреждение не стало банкротом.

АМК приобрела 991,4 квадратных метра в особняке на Мойке за 125,5 миллиона рублей. На первом этаже 224,2 квадрата, а ещё 767,2 квадрата на втором. Таким образом, «американские медики» приобрели бывшее офисное пространство «Выборг-банка» за 126,6 тысячи рублей за квадратный метр.



Организатором торгов выступал Российский аукционный дом. Там сообщили, что на торги заявились два участника. Вторым был индивидуальный предприниматель из Ленинградской области Дмитрий Евстигнеев, владеющий гостиницей в городе Кунгур под Пермью. В разговоре с 47news он сообщил, что хотел сделать в пространствах особняка отель, но не расстраивается проигрышу в аукционе.



В свою очередь директор департамента финансовых рынков и инвестиций Colliers Анна Сигалова называет цену сделки справедливой, так как она соответствует рынку. Эксперт предположила, что компания приобрела объекты, чтобы консолидировать все помещения в этом здании в своей собственности.



«Американская медицинская компания» квартирует там частным платным многопрофильным медицинским центром.

