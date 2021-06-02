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«И вдруг из кустов два молодца в форме». Петербуржца развернули на капустном поле

Жителю Петербурга пришлось менять маршрут прогулки в день открытия ПМЭФ

Усиленную работу силовиков на юге Петербурга заметили горожане 2 июня. Некоторым пришлось изменить маршруты.

Житель ЖК «Солнечный город», что в Новосергиево, по дороге в Стрельну, не смог совершить велосипедную прогулку по любимому маршруту в поле. «Поехал я кататься на велике. В поле есть замечательная красивая тропочка. И вдруг из кустов два молодца в форме — кто такой? куда едете? предъявите документы! И это посреди заброшенного капустного поля!!! Оказывается, там, в Экспофоруме, на Пулковских, в 10 км отсюда, собралось начальство на международный финансовый форум. А тут самолёты, глиссада, все дела! <…> Народу теперь в поле гулять нельзя», — рассказывает петербуржец в посте, который приводит 2 июня «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».

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Подписчики в комментариях делятся своими похожими историями. Так, компания по доставке мебели не смогла отработать заказ: машину также развернули, «приходится всё переносить и перед людьми извиняться», хотя есть все документы: доставочные листы с адресом и с номерами телефонов клиентов.

Напомним, о переводе всех служб Петербурга в усиленный режим работы в связи с ПМЭФ пресс-служба Смольного сообщила 26 мая. Форум проходит со 2 по 5 июня, при его проведении наиболее задействованы шесть районов Петербурга. Новости с форума читайте в специальном разделе «Фонтанки».

Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

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Комментарии (11)

alexadmin
Хе-хе. Видно помнят как зрк кому попало продавали...
DEMOMON
Ну и как злоумышленники могут повлиять на глиссаду? Ну разве что лазером по глазам.
261933141
Отдать бы авторов таких перекрытий под суд.
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