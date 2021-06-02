Житель ЖК «Солнечный город», что в Новосергиево, по дороге в Стрельну, не смог совершить велосипедную прогулку по любимому маршруту в поле. «Поехал я кататься на велике. В поле есть замечательная красивая тропочка. И вдруг из кустов два молодца в форме — кто такой? куда едете? предъявите документы! И это посреди заброшенного капустного поля!!! Оказывается, там, в Экспофоруме, на Пулковских, в 10 км отсюда, собралось начальство на международный финансовый форум. А тут самолёты, глиссада, все дела! <…> Народу теперь в поле гулять нельзя», — рассказывает петербуржец в посте, который приводит 2 июня «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».

Подписчики в комментариях делятся своими похожими историями. Так, компания по доставке мебели не смогла отработать заказ: машину также развернули, «приходится всё переносить и перед людьми извиняться», хотя есть все документы: доставочные листы с адресом и с номерами телефонов клиентов.



Напомним, о переводе всех служб Петербурга в усиленный режим работы в связи с ПМЭФ пресс-служба Смольного сообщила 26 мая. Форум проходит со 2 по 5 июня, при его проведении наиболее задействованы шесть районов Петербурга. Новости с форума читайте в специальном разделе «Фонтанки».

