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Паровые ванны с доставкой на дом. Под окнами жителей улицы Костюшко забил гейзер

На юге Петербурга лопнула труба

Утро жителей Московского района Петербурга началось с паровых ванн, которые обеспечила дефектная труба.

Как сообщили горожане 2 июня в группе в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», прорыв произошёл у дома 28 на улице Костюшко. Судя по опубликованному видео, столб водяного пара достигал высоты нескольких этажей.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербург», технологическое нарушение по указанному адресу было обнаружено в рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону. «Сотрудники аварийных бригад оперативно обеспечили все необходимые меры безопасности. В данный момент выход воды на поверхность локализован. Участок трубопровода отключён, организовываются ремонтные работы. В ближайшее время технологическое нарушение будет устранено», — рассказал представитель компании, отметив, что в результате случившегося никто не пострадал.

В пресс-службе также напомнили, что диагностика является обязательным мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры. Ненадёжные участки трубопроводов, выявленные в ходе испытаний, — это предотвращенные технологические нарушения в теплоснабжении нашего города зимой.

Ранее «Фонтанка» писала о графике теплосетевых испытаний и отключений горячей воды в Петербурге. Смольный рекомендовал энергетикам остановить работы, кроме аварийных, на время проведения массовых мероприятий, таких как ПМЭФ, чемпионат Европы по футболу и др. Судя по графику «Теплосети», накануне компания объявила режим тишины почти на полтора месяца.

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