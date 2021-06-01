Жители Петербурга обвинили собственников квартир в доме Зайцева в Большом Казачьем переулке, 9 в неподходящей для объекта культурного наследия расстекловке. Как рассказали «Фонтанке» 1 июня в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, изменения согласованы не были, а жильцов ждет проверка.



Фото: КГИОП Поделиться Поделиться







На облик дома обратила внимание писательница и экскурсовод Татьяна Мэй. Она опубликовала фотографию фасада здания на своей странице в Facebook и сопроводила ее подписью.



«В Казачьем переулке. Для тех, кто понимает, о чем речь. Вот тот нечастый случай, когда я хочу посмотреть на этих граждан. Знать, кто там живет. Откуда приехали, кто их вырастил, возраст, образование. Даже, может, поговорить. Смысла в этом нет, чистый антропологический интерес. А вот с КГИОПом поговорить смысл, кстати, есть», — написала она.

Под ее постом за сутки собралось более 600 комментариев. Большинство людей недовольны обликом дома, который, по их мнению, портят белые стеклопакеты, однако были и те, кто считает, что подходящие окна с историческим узором «не каждый может себе позволить». Есть и комментаторы, которые поддержали Мэй в намерении познакомиться с собственниками и, мягко говоря, узнать их поближе, а другие советуют поискать исторические рамы на ближайшей помойке.

В предмет охраны дома-памятника, как рассказали в КГИОП, входит рисунок расстекловки, включая заполнения проемов французских балконов в стиле модерн, оконные заполнения и само дерево, из которого выполнен проем. При этом работы в данном доме комитет не согласовывал, а задания и разрешения на замену оконных заполнений не выдавал.



Там также уточнили, что опубликованная фотография в настоящий момент неактуальна. Белый балконный проем сейчас коричневого цвета. Однако сменил окрас он уже давно. Согласно панораме в онлайн-карте Google Maps, в июне 2015 года рама была белой, а уже в октябре 2016-го — коричневой. Однако ситуацию по незаконной расстекловке это не меняет.

«В настоящее время КГИОП в установленном законом порядке организованы контрольно-надзорные мероприятия, связанные с проверкой изложенных в обращении сведений, а также установлением правообладателя», — сообщили в комитете.

Там также подчеркнули, что дом Зайцева включен в государственную программу по сохранению памятников «Наследие», согласно которой предусматривается реставрация фасадов домов, имеющих сложное архитектурное убранство и находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Как ранее писала «Фонтанка», жители другого исторического здания из-за несогласованных работ и вовсе опасаются за свои жизни. Собственники дома страхового общества «Россия» заявили, что во время ремонта в одной из квартир были снесены перекрытия между двумя этажами. Районная администрация просит собственника устранить нарушения, а КГИОП требует восстановить все утраченное.