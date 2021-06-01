О коммунальном прорыве около половины девятого вечера 1 июня сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Вода с потоками грязи выбивалась из-под земли и мутным озером растекалась по газону под окнами дома № 68 по улице Народная.

Прохудившаяся труба находится в зоне ответственности «Теплосети Санкт-Петербурга». Как рассказали «Фонтанке» в компании, ненадёжный участок дал знать о себе в ходе подготовки тепловых сетей к новому отопительному сезону.



Технологическое нарушение обнаружили в 21:30, меры безопасности обеспечили и на данный момент вытекание уже локализовали.

