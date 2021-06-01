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На юго-востоке Петербурга пробился «народный родник». Жители уже заготовили тазики

При испытаниях на Народной в Петербурге прорвало трубу

В Невском районе Петербурга из-под многоэтажки забил гейзер. Жителям ближайших домов на горячую воду в кране рассчитывать не стоит ещё неделю.

О коммунальном прорыве около половины девятого вечера 1 июня сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Вода с потоками грязи выбивалась из-под земли и мутным озером растекалась по газону под окнами дома № 68 по улице Народная.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Прохудившаяся труба находится в зоне ответственности «Теплосети Санкт-Петербурга». Как рассказали «Фонтанке» в компании, ненадёжный участок дал знать о себе в ходе подготовки тепловых сетей к новому отопительному сезону.

Технологическое нарушение обнаружили в 21:30, меры безопасности обеспечили и на данный момент вытекание уже локализовали.

«Участок трубопровода отключен, организовываются ремонтные работы», — добавили в пресс-службе. В «Теплосети» уточняют, что на время диагностики труб температура воды понижена до 40 градусов, однако для собственной безопасности от мест, над которыми поднимается пар, и от залитых водой территорий стоит держаться подальше.

Теплосети в Невском районе начали проверять 31 мая. Согласно графику, горячей воды у жителей не будет до 8 июня. О том, когда готовить тазики в других районах, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

Trurl
А в Ленинграде с крыши потекло!
И что мне не лететь до Ленинграда?!
В Тбилиси — там всё ясно, там тепло
Там чай растёт, но мне туда не надо!

В.С.Высоцкий
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