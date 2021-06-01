О коммунальном прорыве около половины девятого вечера 1 июня сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Вода с потоками грязи выбивалась из-под земли и мутным озером растекалась по газону под окнами дома № 68 по улице Народная.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Прохудившаяся труба находится в зоне ответственности «Теплосети Санкт-Петербурга». Как рассказали «Фонтанке» в компании, ненадёжный участок дал знать о себе в ходе подготовки тепловых сетей к новому отопительному сезону.
Технологическое нарушение обнаружили в 21:30, меры безопасности обеспечили и на данный момент вытекание уже локализовали.
«Участок трубопровода отключен, организовываются ремонтные работы», — добавили в пресс-службе. В «Теплосети» уточняют, что на время диагностики труб температура воды понижена до 40 градусов, однако для собственной безопасности от мест, над которыми поднимается пар, и от залитых водой территорий стоит держаться подальше.
Теплосети в Невском районе начали проверять 31 мая. Согласно графику, горячей воды у жителей не будет до 8 июня. О том, когда готовить тазики в других районах, читайте на «Фонтанке».