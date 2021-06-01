Глава Минпромторга не хочет наказывать налогами в 100 млрд «нахлобучивших» государство металлургов

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров негативно отнёсся к предложению вице-премьера РФ Андрея Белоусова взыскать с металлургической отрасли 100 миллиардов рублей за сверхприбыль и рост цен на рынке.

Как пишет Forbes 1 июня со ссылкой на источники, глава Минпромторга высказался против роста налоговой нагрузки на совещании по развитию металлургической промышленности. Мантуров, по данным издания, выразил желание вернуться к обсуждению скидок на металл для государственных строек, например, для модернизации восточного полигона РЖД. Это бизнес предлагал в конце апреля.