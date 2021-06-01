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Глава Минпромторга не хочет наказывать налогами в 100 млрд «нахлобучивших» государство металлургов

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров негативно отнёсся к предложению вице-премьера РФ Андрея Белоусова взыскать с металлургической отрасли 100 миллиардов рублей за сверхприбыль и рост цен на рынке.

Как пишет Forbes 1 июня со ссылкой на источники, глава Минпромторга высказался против роста налоговой нагрузки на совещании по развитию металлургической промышленности. Мантуров, по данным издания, выразил желание вернуться к обсуждению скидок на металл для государственных строек, например, для модернизации восточного полигона РЖД. Это бизнес предлагал в конце апреля.

Однако в пресс-службе отрицают факт обсуждения повышения налогов. «Вопросы дополнительных налоговых изъятий из отрасли в ходе совещания не затрагивались», — говорится в сообщении.

Ранее в интервью РБК вице-премьер Белоусов заявил, что в ковидный год доходы металлургов выросли в разы, однако спровоцировали рост цен на внутреннем рынке. «Мы посчитали, что, извините за это слово, металлурги нахлобучили нас — государство, бюджет — в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога», — сказал он.

Сейчас металлургическая отрасль переживает один из лучших периодов в истории. Спрос на продукцию производителей растёт, однако некоторые компании не успевают возвращать в строй те мощности, которые были приостановлены во время пандемии. Это ведёт к дефициту металлов и провоцирует рост цен. Так, в апреле-мае 2020 года российский горячекатаный прокат в портах Черного моря стоил 360–370 долларов за тонну, а в мае 2021 года он подорожал примерно на 180 % и достиг 1 025 долларов за тонну.

Вслед за ростом цен на металлы взлетели и акции металлургов. Так, с начала года бумаги «Северстали» выросли на 33 %, НЛМК — на 26 %, ММК — на 13 %, ТМК — на 18 %. После заявления Белоусова акции металлургических компаний начали падать.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
Пролы расплатятся - покупая металлопрокат по тройной цене.
montero3
А ты не путай свою личную шерсть с государственной!
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