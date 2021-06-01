ВОЗ оценила риски из-за заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3

Всемирная организация здравоохранения вместе с Китаем изучает риски появления нового штамма птичьего гриппа у человека. Об этом РИА Новости вечером 1 июня заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.



«Случаи инфицирования человека вирусом H10N3 до нынешнего события не были обнаружены. Штамм H10N3 является вирусом гриппа низкой патогенности для птиц и периодически обнаруживался у пернатых на рынках живой птицы еще в 2002 году», — рассказал Язаревич.



Как писала «Фонтанка» ранее, первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 зафиксирован в восточной китайской провинции Цзянсу. Однако в ВОЗ пока большой проблемы в этом не видят.

