В Китае — первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3

Первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 зафиксирован в восточной китайской провинции Цзянсу. Об этом сообщил 1 июня государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передаёт ТАСС.
Заболевший — 41-летний мужчина из города Чжэньцзян. У него поднялась температура ещё в конце апреля, за несколько дней состояние ухудшилось, и он был госпитализирован. Сейчас он почти выздоровел — его состояние практически полностью соответствует критериям для выписки из больницы.
Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний по итогам анализов 28 мая сделал вывод, что мужчина был инфицирован H10N3. «H10N3 произошел от птиц, так как анализ генома показал, что вирус не обладает эффективной способностью заражать человека», — отмечается в сообщении. Ранее в мире не было зафиксировано ни одного случая заражения людей H10N3.
Все люди, контактировавшие с больным мужчиной, помещены под медицинское наблюдение. Заразившихся среди них пока не выявлено.