В Китае — первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3

Первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 зафиксирован в восточной китайской провинции Цзянсу. Об этом сообщил 1 июня государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передаёт ТАСС.



Заболевший — 41-летний мужчина из города Чжэньцзян. У него поднялась температура ещё в конце апреля, за несколько дней состояние ухудшилось, и он был госпитализирован. Сейчас он почти выздоровел — его состояние практически полностью соответствует критериям для выписки из больницы.

