Кадыров стал самым богатым главой региона в 2020 году. В тройке лидеров также главы Марий Эл и Подмосковья

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров по итогам 2020 года стал самым богатым главой региона в России. Его доходы за прошлый год составили более 381 млн руб. и превысили суммарный заработок всех остальных губернаторов из топ-10.



Как сообщают 1 июня «Открытые медиа», в тройке лидеров следом за Кадыровым в списке самых богатых глав субъектов РФ расположились глава Марий Эл Александр Евстифеев, заработавший 84,7 млн руб. и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с 79,8 млн руб.



В десятку богатейших губернаторов по итогам 2020 года также вошли:



Игорь Артамонов — Липецкая область (69,2 млн руб.),

Александр Усс — Красноярский край (30,1 млн),

Дмитрий Артюхов — ЯНАО (25,2 млн),

Дмитрий Азаров — Самарская область (около 24 млн),

Олег Кожемяко — Приморский край (23,6 млн),

Валерий Лимаренко — Сахалинская область (20,7 млн),

Антон Алиханов — Калининградская область (20,4 млн руб.).



За последние два года доходы главы Чечни выросли в 50 раз: в 2018 году он задекларировал 7,5 млн руб., в 2019 году — почти 148 млн руб. В Кремле по этому поводу заявили, что дополнительная проверка данных об имуществе глав регионов не нужна.

