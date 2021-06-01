FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
73.30р89.38р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
4
Печать

Кадыров стал самым богатым главой региона в 2020 году. В тройке лидеров также главы Марий Эл и Подмосковья

В 2020 году глава Чечни Рамзан Кадыров заработал более 381 млн рублей

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров по итогам 2020 года стал самым богатым главой региона в России. Его доходы за прошлый год составили более 381 млн руб. и превысили суммарный заработок всех остальных губернаторов из топ-10.

Как сообщают 1 июня «Открытые медиа», в тройке лидеров следом за Кадыровым в списке самых богатых глав субъектов РФ расположились глава Марий Эл Александр Евстифеев, заработавший 84,7 млн руб. и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с 79,8 млн руб.

В десятку богатейших губернаторов по итогам 2020 года также вошли:

Игорь Артамонов — Липецкая область (69,2 млн руб.),
Александр Усс — Красноярский край (30,1 млн),
Дмитрий Артюхов — ЯНАО (25,2 млн),
Дмитрий Азаров — Самарская область (около 24 млн),
Олег Кожемяко — Приморский край (23,6 млн),
Валерий Лимаренко — Сахалинская область (20,7 млн),
Антон Алиханов — Калининградская область (20,4 млн руб.).

За последние два года доходы главы Чечни выросли в 50 раз: в 2018 году он задекларировал 7,5 млн руб., в 2019 году — почти 148 млн руб. В Кремле по этому поводу заявили, что дополнительная проверка данных об имуществе глав регионов не нужна.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Trurl
Привет российским налогоплательщикам!
veteran78
А чего таково то ? Академики и при советской власти хорошо зарабатывали. А он наверняка талантливый , изобрел чивонить.
Кони Анатолий Ф.
В биткоины вложился? )))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний