Петербургские медики к июню получили больше 3 млрд рублей — почти как за весь прошлый год

Десять тысяч петербургских медиков, заболевших COVID-19 на работе, и их родственники получили социальные выплаты на общую сумму в 3,1 млрд рублей. За весь прошлый год медикам выплатили 3,7 млрд.
Как сообщили 1 июня в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева выплаты по 300 тысяч рублей получили 10 412 медицинских работников, заболевших новой коронавирусной инфекцией на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи 20 медиков, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. Общая сумма произведенных выплат превысила 3,1 млрд рублей.
В 2020 году поддержку от города получили 11 178 медицинских работников и члены семей 37 умерших медиков. Тогда общая сумма выплат превысила 3,7 млрд рублей.
Выплаты пострадавшим от коронавируса медикам в Петербурге возобновили с начала марта. К середине апреля помощь получили 7 тысяч человек, заболевших ковидом на работе. 15 семьям, в которых потеряли медработника из-за COVID-19, перечислили по 1 миллиону рублей. В середине мая их было уже девять тысяч.