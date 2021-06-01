Петербургские медики к июню получили больше 3 млрд рублей — почти как за весь прошлый год

Десять тысяч петербургских медиков, заболевших COVID-19 на работе, и их родственники получили социальные выплаты на общую сумму в 3,1 млрд рублей. За весь прошлый год медикам выплатили 3,7 млрд.



Как сообщили 1 июня в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева выплаты по 300 тысяч рублей получили 10 412 медицинских работников, заболевших новой коронавирусной инфекцией на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи 20 медиков, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. Общая сумма произведенных выплат превысила 3,1 млрд рублей.