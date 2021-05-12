Заражение ковидом принесло петербургским медикам миллиарды рублей

Девять тысяч петербургских медиков, заболевших коронавирусом, получили 2,7 млрд рублей, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.
«Выплаты по 300 тысяч рублей получили 9 205 медиков, заболевших новой коронавирусной инфекцией на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи 20 медицинских работников, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. Общая сумма произведенных выплат превысила 2,7 млрд рублей», — рассказали чиновники 12 мая.
Напомним, что за весь 2020 год поддержку от города получили более 11 тысяч медиков и члены семей 37 умерших медицинских работников. Общая сумма выплат получилась более 3,7 млрд рублей.
Выплаты пострадавшим от коронавируса медикам в Петербурге возобновили с начала марта. К середине апреля помощь получили 7 тысяч человек, заболевших ковидом на работе. 15 семьям, в которых потеряли медработника из-за коронавируса, перечислили по 1 миллиону рублей.