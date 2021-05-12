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Заражение ковидом принесло петербургским медикам миллиарды рублей

Заболевшим коронавирусом медработникам в Петербурге выплатили 2,7 млрд рублей

Девять тысяч петербургских медиков, заболевших коронавирусом, получили 2,7 млрд рублей, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

«Выплаты по 300 тысяч рублей получили 9 205 медиков, заболевших новой коронавирусной инфекцией на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи 20 медицинских работников, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. Общая сумма произведенных выплат превысила 2,7 млрд рублей», — рассказали чиновники 12 мая.

Напомним, что за весь 2020 год поддержку от города получили более 11 тысяч медиков и члены семей 37 умерших медицинских работников. Общая сумма выплат получилась более 3,7 млрд рублей.

Выплаты пострадавшим от коронавируса медикам в Петербурге возобновили с начала марта. К середине апреля помощь получили 7 тысяч человек, заболевших ковидом на работе. 15 семьям, в которых потеряли медработника из-за коронавируса, перечислили по 1 миллиону рублей.

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Комментарии (2)

DmSh
Достойный заголовок. Только по-моему завистливый. Если без грубости. Автор слчайно не хочет стать медиком. Пусть начинает с медсестры в поликлинике.
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