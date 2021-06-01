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«Огонь буквально прошел над нашими головами». Десантники рассказали, как выжили в лесном пожаре в Тюменской области

Пожарные десантники, которые едва не погибли в горящем лесу в Тюменской области и спаслись, нырнув в ручей, рассказали о том, как им удалось выжить.

Группа десантников из Свердловской области из 25 человек была отправлена на борьбу с огнем 17 мая. Как вспоминает 1 июня один из них, Владимир Усатов, в интервью 72.ru, им посоветовали отбиться встречным палом, но налетел встречный ветер, и огонь пошёл в их сторону с большой скоростью.

«Огонь окружил со всех сторон, шел стеной за нами. Ришат не успел с нами прыгнуть в ручей. Когда он приблизился к воде, на нем загорелась одежда. А от высоких температур треснуло лицо. Было очень страшно. Мы все ныряли в воду, пытались дышать. Огонь буквально прошел над нашими головами. Потом ветер унес пламя в сторону», — поведал второй парашютист Кирилл Скороходов.

Огонь уничтожал всё на своём пути. «Если бы не ручей, здесь нашли бы 25 трупов», — говорят десантники. Когда стихия миновала, их группе пришлось какое-то время идти сквозь дым, задыхаясь.

«У меня в этом пожаре сгорело всё: одежда, документы, телефон. Рации сплавились. 20 минут мы горели. Страшно было не по-детски. Только у нескольких уцелели мобильники. Мы поймали связь и передали: «Всё сгорело, есть пострадавшие», — сказал десантник.

Ришата Каримова, который героически сначала спасал коллег и только потом прыгнул в воду сам, сразу госпитализировали. По словам его сестры, у мужчины сильные ожоги лица, рук и спины. Среди десантников есть те, кто получил пневмонию после укрытия в воде, у некоторых ожоги дыхательных путей. На сайте комздрава Тюменской области информации о состоянии пострадавших при пожаре нет, журналистам получить данные о их самочувствии в ведомстве не удалось.

За группой приехали два УАЗа, которые отвезли пожарных в посёлок и расселили в ДК.

Как сообщалось ранее, тюменских пожарных десантников сбросили с самолета тушить лес в Вагайском районе области. Мужчины разбили лагерь вблизи поселка Комсомольский, но огонь стал приближаться. Один из пожарных заснял на видео, как на них наступает огонь. Поначалу мужчины окапывались, чтобы защититься, но когда огонь подошел вплотную, пришлось отступать. Они спустились к речке и просидели в воде, пока опасность не миновала.

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Комментарии (1)

Abu-Denis
То есть пожарных учат бороться с пожаром методом встречного пала: тушить огонь огнём. Результат у них теперь на спине и на лице.

А мочить одежду в воде и дышать через нее спасатели не обучены? Тюменские итоги борьбы с пожаром - это профессионально непригодный героизм.
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