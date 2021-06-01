«Огонь буквально прошел над нашими головами». Десантники рассказали, как выжили в лесном пожаре в Тюменской области

Пожарные десантники, которые едва не погибли в горящем лесу в Тюменской области и спаслись, нырнув в ручей, рассказали о том, как им удалось выжить.

Группа десантников из Свердловской области из 25 человек была отправлена на борьбу с огнем 17 мая. Как вспоминает 1 июня один из них, Владимир Усатов, в интервью 72.ru, им посоветовали отбиться встречным палом, но налетел встречный ветер, и огонь пошёл в их сторону с большой скоростью.

«Огонь окружил со всех сторон, шел стеной за нами. Ришат не успел с нами прыгнуть в ручей. Когда он приблизился к воде, на нем загорелась одежда. А от высоких температур треснуло лицо. Было очень страшно. Мы все ныряли в воду, пытались дышать. Огонь буквально прошел над нашими головами. Потом ветер унес пламя в сторону», — поведал второй парашютист Кирилл Скороходов.

