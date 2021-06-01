«Огонь буквально прошел над нашими головами». Десантники рассказали, как выжили в лесном пожаре в Тюменской области

Пожарные десантники, которые едва не погибли в горящем лесу в Тюменской области и спаслись, нырнув в ручей, рассказали о том, как им удалось выжить.
Группа десантников из Свердловской области из 25 человек была отправлена на борьбу с огнем 17 мая. Как вспоминает 1 июня один из них, Владимир Усатов, в интервью 72.ru, им посоветовали отбиться встречным палом, но налетел встречный ветер, и огонь пошёл в их сторону с большой скоростью.
«Огонь окружил со всех сторон, шел стеной за нами. Ришат не успел с нами прыгнуть в ручей. Когда он приблизился к воде, на нем загорелась одежда. А от высоких температур треснуло лицо. Было очень страшно. Мы все ныряли в воду, пытались дышать. Огонь буквально прошел над нашими головами. Потом ветер унес пламя в сторону», — поведал второй парашютист Кирилл Скороходов.
Огонь уничтожал всё на своём пути. «Если бы не ручей, здесь нашли бы 25 трупов», — говорят десантники. Когда стихия миновала, их группе пришлось какое-то время идти сквозь дым, задыхаясь.
«У меня в этом пожаре сгорело всё: одежда, документы, телефон. Рации сплавились. 20 минут мы горели. Страшно было не по-детски. Только у нескольких уцелели мобильники. Мы поймали связь и передали: «Всё сгорело, есть пострадавшие», — сказал десантник.
Ришата Каримова, который героически сначала спасал коллег и только потом прыгнул в воду сам, сразу госпитализировали. По словам его сестры, у мужчины сильные ожоги лица, рук и спины. Среди десантников есть те, кто получил пневмонию после укрытия в воде, у некоторых ожоги дыхательных путей. На сайте комздрава Тюменской области информации о состоянии пострадавших при пожаре нет, журналистам получить данные о их самочувствии в ведомстве не удалось.
За группой приехали два УАЗа, которые отвезли пожарных в посёлок и расселили в ДК.