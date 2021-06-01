FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
73.30р89.38р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
8
Печать

В Минпромторге допустили дефицит яиц из-за снижения закупочных цен

Возможность дефицита куриных яиц не исключили в Минпромторге

Падение закупочных цен на куриные яйца после введения стабилизационных мер угрожает снижением поголовья кур и дефицитом. Такое мнение 1 июня на форуме «Неделя ретейла 2021» высказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Он рассказал, как сильно радовался падению тендеров на закупку яиц с «высочайшей цены» до 40 рублей, но признал, что это оказалось «несчастьем для агрокомплекса».

«Сейчас наша задача как-то убедить ретейл повысить цены, чтобы не сократилось поголовье кур и всё-таки мы не получили дефицит. Это опасная история», — цитирует замминистра 1 июня «Интерфакс».

На прошлой неделе российские производители куриных яиц предупредили о дефиците продукции из-за «критического снижения» цен на неё. Они связали это с сезонным снижением спроса и ростом издержек. Себестоимость яиц в среднем выросла на 20–25 % из-за удорожания зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц, упаковки. Таким образом, закупочные цены опустились ниже себестоимости производства. Предприниматели попросили о помощи Минпромторг.

При этом в Минсельхозе заявили, что не ожидают дефицита яиц и назвали ситуацию на внутреннем рынке стабильной и комфортной.

В марте 2021 года производители птицеводческой продукции договорились сдерживать рост цен на яйца и мясо птицы. Взамен им пообещали господдержку, необходимую в условиях распространения птичьего гриппа и удорожания кормов.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

shushu
по моим наблюдениям цена десятка крупных яиц все время была в районе 1 евро, уже много лет, так что сейчас вроде как все в норме
footballer13
Что?! Задача "убедить повысить цены"?!
Они там совсем больные, что ли?
James Cook
А подумать о последствиях не судьба.?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний