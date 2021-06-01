В Минпромторге допустили дефицит яиц из-за снижения закупочных цен

Падение закупочных цен на куриные яйца после введения стабилизационных мер угрожает снижением поголовья кур и дефицитом. Такое мнение 1 июня на форуме «Неделя ретейла 2021» высказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Он рассказал, как сильно радовался падению тендеров на закупку яиц с «высочайшей цены» до 40 рублей, но признал, что это оказалось «несчастьем для агрокомплекса».
«Сейчас наша задача как-то убедить ретейл повысить цены, чтобы не сократилось поголовье кур и всё-таки мы не получили дефицит. Это опасная история», — цитирует замминистра 1 июня «Интерфакс».
На прошлой неделе российские производители куриных яиц предупредили о дефиците продукции из-за «критического снижения» цен на неё. Они связали это с сезонным снижением спроса и ростом издержек. Себестоимость яиц в среднем выросла на 20–25 % из-за удорожания зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц, упаковки. Таким образом, закупочные цены опустились ниже себестоимости производства. Предприниматели попросили о помощи Минпромторг.
При этом в Минсельхозе заявили, что не ожидают дефицита яиц и назвали ситуацию на внутреннем рынке стабильной и комфортной.
В марте 2021 года производители птицеводческой продукции договорились сдерживать рост цен на яйца и мясо птицы. Взамен им пообещали господдержку, необходимую в условиях распространения птичьего гриппа и удорожания кормов.