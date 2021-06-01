Малая Октябрьская железная дорога открыла сезон. Железнодорожным профессиям учатся более 1200 детей, но пассажиров пока возить нельзя

С 1 июня 2021 года на Малой Октябрьской железной дороге (МОЖД) начался 73-й сезон летних практических занятий. Открыли движение в День защиты детей на станции Царскосельская.

«В прошлом году Малая Октябрьская железная дорога была закрыта в связи с ограничениями, связанными с пандемией, обучение и подготовка нового поколения железнодорожников проходила в новом для нас дистанционном формате. Поэтому сегодня особенно приятно, что открывается движение поездов и в сезон летней практики воспитанники малой дороги смогут получить ценные навыки работы на железнодорожном транспорте», — отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

Частично ограничения продолжают действовать, поэтому пассажиров по трассам МОЖД пока не перевозят — проходит только производственная практика обучающихся.

Малая Октябрьская детская железная дорога сегодня — это более 1200 детей, которые в течение 5 лет осваивают основные виды железнодорожных профессий: проводника вагона, контролера, диктора, дежурного по переезду, монтера и бригадира пути, осмотрщика вагонов, дежурного по станции, поездного диспетчера, помощника машиниста, электромонтера и кассира.



Первая трасса Малой Октябрьской железной дороги начала работу в августе 1948 года. В августе 2011 года была открыта вторая трасса, связывающая Купчино и Царское Село (г. Пушкин). Таким образом, Малая Октябрьская железная дорога стала единственным центром дополнительного детского образования железнодорожного профиля, у которого сразу две трассы на севере и юге города.



Как рассказали в ОЖД, многие из выпускников детской магистрали впоследствии связали свою жизнь с транспортной отраслью, превратив детское увлечение в профессию. Каждое лето ежегодно сотни мальчишек и девчонок отрабатывают на практике новые навыки, которые они получили в течение учебного года.