Южная трасса, по которой нам предстояло ехать до Царского Села, проложена на историческом участке — по насыпи первой в России железной ветки. Ее протяженность — 9,8 км. Поезда преодолевают расстояние до станции Царскосельская за полчаса, развивая на узкоколейке скорость до 30 км/ч.
Загруженный березовыми дровами Кп4 дал протяжный гудок, и мы отправились в путь. Компанию нам составили юные железнодорожники. Обычно они сидят за контроллером
в кабине машиниста, проверяют билеты или ведут экскурсию в вагоне. На этот раз ребята выполняли не менее ответственную миссию: давали интервью — возможно, впервые в жизни. Рассказывали о том, как оказались на Малой Октябрьской.