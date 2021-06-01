То, что железная дорога увлекает подростков и влюбляет в себя на всю жизнь, подтвердил начальник Малой Октябрьской Владимир Чиликин. Перед его глазами — пример сотен мальчишек. Да и свой собственный.



«Сколько помню себя, я с малолетства в депо, куда меня приводили папа с бабушкой. И наши дети занимаются здесь ради практики. Никому не интересно всю зиму сидеть и писать в тетрадке. Здесь у них настоящая жизнь: мы им даем молоточек, компостер — и они все делают сами. Этакая «республика ШКИД» под надзором взрослых. Спортивные соревнования, шахматные турниры, концерты, спектакли — все это тоже есть. А в период каникул инструкторы водят ребят на предприятия железнодорожного транспорта: депо и разные станции. Везде для них проводят экскурсии. В дирекции скоростного движения еще и кормят вкусными пирожками, дают в «Сапсане» покататься».

