Facebook
Twitter
VK
Youtube
Instagram
ГУДОК ЗОВЕТ
Как с детской железной дороги начинается взрослая жизнь
Здесь все миниатюрное, но настоящее: локомотивы и вагоны, рельсы и шпалы. Дети не играют в машинистов и диспетчеров, а действительно работают ими — под присмотром взрослых, конечно. Это Малая Октябрьская железная дорога. 1 июня она открывает новый сезон, уже 73-й по счету. Для пассажиров — любимое летнее приключение, для юных железнодорожников — долгожданная практика.

ГУДОК ЗОВЕТ

Как с детской железной дороги начинается взрослая жизнь
Здесь все миниатюрное, но настоящее: локомотивы и вагоны, рельсы и шпалы. Дети не играют в машинистов и диспетчеров, а действительно работают ими — под присмотром взрослых, конечно. Это Малая Октябрьская железная дорога. 1 июня она открывает новый сезон, уже 73-й по счету. Для пассажиров — любимое летнее приключение, для юных железнодорожников — долгожданная практика.

С юности и на всю жизнь

Из-за ограничений детская дорога пока не принимает пассажиров: составы до особого распоряжения будут курсировать только с поездными бригадами. Съемочной группе «Фонтанки» повезло: журналистов взяли в тестовый рейс до официального открытия — посмотреть изнутри, как устроена МОЖД. Путешествие началось со станции Молодежная в Купчино, где нас ждал настоящий паровоз с прицепленными к нему яркими вагонами «Сказка».
С юности и на всю жизнь
Из-за ограничений детская дорога пока не принимает пассажиров: составы до особого распоряжения будут курсировать только с поездными бригадами. Съемочной группе «Фонтанки» повезло: журналистов взяли в тестовый рейс до официального открытия — посмотреть изнутри, как устроена МОЖД. Путешествие началось со станции Молодежная в Купчино, где нас ждал настоящий паровоз с прицепленными к нему яркими вагонами «Сказка».
Южная трасса, по которой нам предстояло ехать до Царского Села, проложена на историческом участке — по насыпи первой в России железной ветки. Ее протяженность — 9,8 км. Поезда преодолевают расстояние до станции Царскосельская за полчаса, развивая на узкоколейке скорость до 30 км/ч.

Загруженный березовыми дровами Кп4 дал протяжный гудок, и мы отправились в путь. Компанию нам составили юные железнодорожники. Обычно они сидят за контроллером в кабине машиниста, проверяют билеты или ведут экскурсию в вагоне. На этот раз ребята выполняли не менее ответственную миссию: давали интервью — возможно, впервые в жизни. Рассказывали о том, как оказались на Малой Октябрьской.
Контроллер — аппарат управления поездом
Южная трасса, по которой нам предстояло ехать до Царского Села, проложена на историческом участке — по насыпи первой в России железной ветки. Ее протяженность — 9,8 км. Поезда преодолевают расстояние до станции Царскосельская за полчаса, развивая на узкоколейке скорость до 30 км/ч.

Загруженный березовыми дровами Кп4 дал протяжный гудок, и мы отправились в путь. Компанию нам составили юные железнодорожники. Обычно они сидят за контроллером в кабине машиниста, проверяют билеты или ведут экскурсию в вагоне. На этот раз ребята выполняли не менее ответственную миссию: давали интервью — возможно, впервые в жизни. Рассказывали о том, как оказались на Малой Октябрьской.
Тезейкина Алена, 15 лет
В моей семье много железнодорожников, так что, наверное, я здесь не случайно. В 2011 году впервые попала на детскую железную дорогу пассажиром, очень заинтересовалась. И когда в школе увидела одноклассника в форменной одежде железнодорожников, тоже решила попробовать. За один год прошла сразу первый и второй курсы, потом попала на третий, освоив специальность дежурного по станции. Участвовала в международных соревнованиях WorldSkills по этой профессии, заняв третье место. А сейчас закончила обучение по курсу «Помощник машиниста». Уже сдала зачет. Жду практику.
Впереди у Алены последний год занятий — ей предстоит освоить профессию машиниста локомотива. Это не прихоть и не бесполезная трата времени: в январе 2021 года женщинам в России законодательно разрешили водить составы. Так что если школьница захочет, в будущем она сможет управлять и обычной электричкой, и «Ласточной», и «Сапсаном».
Белячков Максим, 12 лет
Я увлекаюсь метрополитеном, люблю снимать поезда. Чтобы более профессионально заниматься железной дорогой, решил поступить на МОЖД. Помимо общих занятий посещаю здесь кружок моделизма и уже сделал первую модель. Надеюсь, что в новом году смогу опробовать все профессии первого года обучения, пройти практику и потом поступить на Октябрьскую железную дорогу как ее полноценный работник.
То, что железная дорога увлекает подростков и влюбляет в себя на всю жизнь, подтвердил начальник Малой Октябрьской Владимир Чиликин. Перед его глазами — пример сотен мальчишек. Да и свой собственный.

«Сколько помню себя, я с малолетства в депо, куда меня приводили папа с бабушкой. И наши дети занимаются здесь ради практики. Никому не интересно всю зиму сидеть и писать в тетрадке. Здесь у них настоящая жизнь: мы им даем молоточек, компостер — и они все делают сами. Этакая «республика ШКИД» под надзором взрослых. Спортивные соревнования, шахматные турниры, концерты, спектакли — все это тоже есть. А в период каникул инструкторы водят ребят на предприятия железнодорожного транспорта: депо и разные станции. Везде для них проводят экскурсии. В дирекции скоростного движения еще и кормят вкусными пирожками, дают в «Сапсане» покататься».
То, что железная дорога увлекает подростков и влюбляет в себя на всю жизнь, подтвердил начальник Малой Октябрьской Владимир Чиликин. Перед его глазами — пример сотен мальчишек. Да и свой собственный.

«Сколько помню себя, я с малолетства в депо, куда меня приводили папа с бабушкой. И наши дети занимаются здесь ради практики. Никому не интересно всю зиму сидеть и писать в тетрадке. Здесь у них настоящая жизнь: мы им даем молоточек, компостер — и они все делают сами. Этакая «республика ШКИД» под надзором взрослых. Спортивные соревнования, шахматные турниры, концерты, спектакли — все это тоже есть. А в период каникул инструкторы водят ребят на предприятия железнодорожного транспорта: депо и разные станции. Везде для них проводят экскурсии. В дирекции скоростного движения еще и кормят вкусными пирожками, дают в «Сапсане» покататься».
Сейчас азы профессии осваивают 1232 (!) юных железнодорожника. Можно только представить, сколько тысяч ленинградцев-петербуржцев получили здесь первые трудовые навыки за семьдесят с лишним лет. Перечислим лишь несколько человек, ставших топ-менеджерами.
Известные выпускники Малой Октябрьской железной дороги
  • Дмитрий Пегов, заместитель генерального директора ОАО «РЖД»;

  • Олег Валинский, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» — начальник Дирекции тяги;

  • Алексей Помигуев, директор Музея узкоколейной железной дороги (Новгородская область).
История на рельсах
На полпути к Царскольсельской наш состав проехал через разъезд Юный в Шушарах. Этот пункт, где расходятся поезда Малой Октябрьской, находится на месте первого разъезда в России, построенного в 1838 году.

Сама станция в Пушкине удивила современным вокзалом со всей необходимой инфраструктурой. Показали нам и депо, где «зимуют» поезда детской дороги. Но самое интересное, что можно здесь увидеть, — ретро-составы узкоколейки, отреставрированные не без помощи воспитанников детской дороги. Например, колоритная дрезина ПД1 или тепловоз ТУ2-060, восстановленный после пожара.

История на рельсах

На полпути к Царскольсельской наш состав проехал через разъезд Юный в Шушарах. Этот пункт, где расходятся поезда Малой Октябрьской, находится на месте первого разъезда в России, построенного в 1838 году.

Сама станция в Пушкине удивила современным вокзалом со всей необходимой инфраструктурой. Показали нам и депо, где «зимуют» поезда детской дороги. Но самое интересное, что можно здесь увидеть, — ретро-составы узкоколейки, отреставрированные не без помощи воспитанников детской дороги. Например, колоритная дрезина ПД1 или тепловоз ТУ2-060, восстановленный после пожара.
Впрочем, яркими снимками, которые здесь можно сделать, дело не ограничивается. Старый состав «Сказка» приютил в своих вагонах настоящий музейно-выставочный комплекс, посвященный истории детских железных дорог в мире и в частности — Малой Октябрьской железной дороги.

Коллекцию железнодорожных раритетов (значки, униформа, билеты и т.д.) с большой любовью собрал вместе с командой единомышленников руководитель музея Александр Морев — выпускник МОЖД, а ныне студент. Юноша ждал нас на станции и лично провел по необычному музею, где есть даже кафе и вагон-кинотеатр.
Впрочем, яркими снимками, которые здесь можно сделать, дело не ограничивается. Старый состав «Сказка» приютил в своих вагонах настоящий музейно-выставочный комплекс, посвященный истории детских железных дорог в мире и в частности — Малой Октябрьской железной дороги.

Коллекцию железнодорожных раритетов (значки, униформа, билеты и т.д.) с большой любовью собрал вместе с командой единомышленников руководитель музея Александр Морев — выпускник МОЖД, а ныне студент. Юноша ждал нас на станции и лично провел по необычному музею, где есть даже кафе и вагон-кинотеатр.
Детская железная дорога. Шесть фактов из истории
Детскую железную дорогу создали в послевоенном Ленинграде, чтобы дать мальчишкам профессию и отвлечь их от улицы. Первый рейс совершен 27 августа 1948 года.
МОЖД имела при строительстве нормальную ширину колеи (1520 мм), а затем перешивалась на узкую (750 мм). Первые паровозы были финского производства, а пассажирские вагоны поступили с Эстонских промышленных узкоколеек.
Сегодня в подвижной состав детской дороги входят: 5 тепловозов, 1 ретро-состав — паровоз, 24 узкоколейных вагона (9 из них — для маломобильных групп пассажиров).
Южная трасса от станции Молодежная до Царскосельской — гораздо моложе северной. Ее открыли в 2011 году. Она длиннее северного участка почти в пять раз.
На МОЖД снимали «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» — сцену, где главные герои прыгают на ходу из поезда. Съемки на детской дороге были более безопасными из-за меньшей скорости и не сбивали график движения поездов.
В момент возникновения на Малой Октябрьской было три станции: конечная Кировская (на ее месте сейчас находится метро «Старая деревня»), Озерная (в Озерках) и между ними — разъезд Зоопарк. Название разъезда связано с планами властей перенести Ленинградский зоопарк к Удельному парку. Сегодня это Северная трасса МОЖД.
Как поступить на Малую Октябрьскую?
На железную дорогу принимают школьников в возрасте от 11 до 17 лет. Период обучения — 5–7 лет. Для впервые поступивших старшеклассников возможен индивидуальный, более сжатый, план обучения. Заявки принимаются в течение всего года, при поступлении нет экзаменов и ограничений по состоянию здоровья. Главное — желание ребенка. Обучение бесплатное.

Как поступить на Малую Октябрьскую?

На железную дорогу принимают школьников в возрасте от 11 до 17 лет. Период обучения — 5–7 лет. Для впервые поступивших старшеклассников возможен индивидуальный, более сжатый, план обучения. Заявки принимаются в течение всего года, при поступлении нет экзаменов и ограничений по состоянию здоровья. Главное — желание ребенка. Обучение бесплатное.
В первый и второй годы ученики слушают общий курс по устройству железных дорог и введению в профессию. Как правило, подростки приходят с представлением, что железная дорога — только рельсы и шпалы. На Малой Октябрьской они узнают, что железнодорожный путь — целый комплекс инженерных сооружений. Они также изучают виды локомотивов, вагонов и обязательно — сигналы на железнодорожном транспорте.

3-й год посвящен управлению процессом перевозок: подростки осваивают профессии дежурного по станции и поездного диспетчера. На 4-м курсе они становятся помощниками машиниста тепловоза, а на пятом — машинистами.
В первый и второй годы ученики слушают общий курс по устройству железных дорог и введению в профессию. Как правило, подростки приходят с представлением, что железная дорога — только рельсы и шпалы. На Малой Октябрьской они узнают, что железнодорожный путь — целый комплекс инженерных сооружений. Они также изучают виды локомотивов, вагонов и обязательно — сигналы на железнодорожном транспорте.

3-й год посвящен управлению процессом перевозок: подростки осваивают профессии дежурного по станции и поездного диспетчера. На 4-м курсе они становятся помощниками машиниста тепловоза, а на пятом — машинистами.
Для тех, кто начал обучение в пятом классе, нагрузка минимальна: один раз в неделю по два академических часа. Поступившим впервые старшеклассникам придется нагонять программу и заниматься до 3 дней в неделю. Летняя практика — от 8 занятий, но, как показывает опыт, ребята готовы проводить на железной дороге хоть все лето. Тем более, что на трассах им обеспечивают бесплатное питание.

Выпускники получают свидетельство об окончании МОЖД. Документ дает ребятам приоритетное право на получение целевого направления от предприятия на поступление в Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I. Если юные железнодорожники выбирают средне-специальное образование (а в нашем городе два отраслевых техникума), то получают гарантированное трудоустройство в РЖД. Кстати, по оценкам педагогов, более 60% выпускников детской дороги поступают в учебные заведения железнодорожного транспорта.
Юлия Макаренко, преподаватель МОЖД
Без ложной скромности скажу: профориентация на железной дороге — одна из лучших. Создать маленькие самолеты или пробурить нефтяную мини-вышку нереально. А сесть в кабину машиниста тепловоза — можно. «Российские железные дороги» с удовольствием берут на работу наших выпускников, потому что они заметно отличаются уровнем подготовки. Впрочем, на Малой Октябрьской дети не просто осваивают профессию. Им приходится иметь дело с техникой, взаимодействовать с большим количеством людей — это развивает ответственность, коммуникативные навыки, организаторские способности. МОЖД становится для ребят школой жизни, где они приобретают настоящих друзей
Более подробно узнать о работе детской дороги можно:
Вконтакте
YouTube
на карьерном портале РЖД
в поездах Малой Октябрьской
Материал подготовлен специально для Октябрьской железной дороги.

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотограф: Сергей Михайличенко
Дизайнер: Екатерина Елизарова

Спецпроекты «Фонтанки.ру»