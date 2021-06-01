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Диана Арбенина сыграет бесплатный концерт на Дворцовой — в честь медиков и волонтеров

3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума состоится концерт «От классики до рока». Рок на Дворцовой площади будет представлять лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, а за классику ответит симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический».

Фото: предоставлено организаторами
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Диана Арбенина хорошо знакома всем меломанам. В минувшем году вместе с «Ночными снайперами» певица выпустила два альбома: полноформатную работу «O2», а также REMIXES — релиз, как видно из названия, составленный из ремиксов песен разных лет. Среди них такие хиты, как «31 весна», «Юго», «Актриса» и другие.

Вход на концерт бесплатный, однако просто так прийти не получится. Если вы желаете насладиться музыкой, предварительно придется получить QR-код на сайте kassir.ru. Пускать к зрелищам будут только с ним и в масках: концерт пройдет при соблюдении всех норм и требований Роспотребнадзора.

Начало в 20:00. 6+

Какие еще культурные события, в том числе бесплатные, ждут петербуржцев в дни проведения ПМЭФ-2021 — читайте в нашем материале.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: предоставлено организаторами

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