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Путин попросил «нежадного мужика» Богданова помочь многодетным семьям

Владимир Путин призвал гендиректора «Сургутнефтегаза» оказать поддержку многодетным семьям.

«Владимир Леонидович [Богданов] вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. <...> Такие семьи мог бы поддержать так напрямую, многодетные», — цитирует 1 июня заявление Владимира Путина РИА Новости.

По его словам, «Сургутнефтегаз» — это большая и богатая компания. Он также заверил, что Россия будет «концентрировать дополнительные ресурсы» на поддержку семей с большим количеством детей.

Путин сегодня сравнил нагрузку президента и многодетной матери. «Я представляю, какая у вас нагрузка. За каждым голову повернуть — голова отвалится», — заметил президент.

«Сургутнефтегаз» — это четвертая по величине вертикально интегрированная нефтяная компания страны. Forbes оценивает состояние Богданова в 1,9 миллиарда долларов.

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Комментарии (17)

netriv
Интересно На войну в Сирии деньги есть А вот помогать населению денег нет
SERGEY111
Значит компанию скоро отжимать будут .
karbofos
Еще одно подтверждение, что денег в стране нет.

Баста, карапузики! Кончилися танцы!
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