Путин попросил «нежадного мужика» Богданова помочь многодетным семьям

Владимир Путин призвал гендиректора «Сургутнефтегаза» оказать поддержку многодетным семьям.
«Владимир Леонидович [Богданов] вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. <...> Такие семьи мог бы поддержать так напрямую, многодетные», — цитирует 1 июня заявление Владимира Путина РИА Новости.
По его словам, «Сургутнефтегаз» — это большая и богатая компания. Он также заверил, что Россия будет «концентрировать дополнительные ресурсы» на поддержку семей с большим количеством детей.
Путин сегодня сравнил нагрузку президента и многодетной матери. «Я представляю, какая у вас нагрузка. За каждым голову повернуть — голова отвалится», — заметил президент.
«Сургутнефтегаз» — это четвертая по величине вертикально интегрированная нефтяная компания страны. Forbes оценивает состояние Богданова в 1,9 миллиарда долларов.