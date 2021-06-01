Путин попросил «нежадного мужика» Богданова помочь многодетным семьям

Владимир Путин призвал гендиректора «Сургутнефтегаза» оказать поддержку многодетным семьям.

«Владимир Леонидович [Богданов] вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. <...> Такие семьи мог бы поддержать так напрямую, многодетные», — цитирует 1 июня заявление Владимира Путина РИА Новости.

По его словам, «Сургутнефтегаз» — это большая и богатая компания. Он также заверил, что Россия будет «концентрировать дополнительные ресурсы» на поддержку семей с большим количеством детей.