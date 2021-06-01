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«За каждым голову повернуть — голова отвалится». Путин сравнил нагрузку многодетных родителей и президента

Владимир Путин пообщался с семьёй, где воспитывается восемь детей

Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с многодетными семьями, награждёнными орденом «Родительская слава», 1 июня заявил, что нагрузка у них не меньше, чем у президента.

Во время встречи в День защиты детей глава государства, в частности, пообщался с семьёй из города Волжский Волгоградской области, в которой воспитывается восемь детей. Глава семейства в ходе общения выразил удивление, что президент «с такой нагрузкой, такой ответственностью» смог найти время для встречи с ними.

«У вас нагрузка не меньшая. Восемь детей у вас. Я представляю, какая у вас нагрузка. За каждым голову повернуть — голова отвалится», — заявил на этот счёт Путин.

Ранее «Фонтанка» писала, что в России предложили ввести отцовский капитал в 600 тысяч рублей и господдержку семейного отдыха до 50 %.

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Комментарии (3)

185796512
С такой политикой власти многодетность - плодим нищету
265832257
Когда же она уже отвалится...
YUZ
Так может пора перевертевшемуся головой отдохнуть уже?
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