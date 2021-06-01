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Добро пожаловать во взрослую жизнь! Школьникам предлагают купить «слитые» ответы на ЕГЭ и оставляют ни с чем

Специалисты по кибербезопасности выявили масштабную схему по продаже фейковых ответов на ЕГЭ

«В 2021 году обнаружили масштабную мошенническую схему, связанную с продажей ответов к государственным экзаменам. Всего в Рунете обнаружено более 100 сайтов, групп в соцсетях и телеграм-каналов, где выпускникам предлагают купить «шпаргалки» с ответами за 400–1200 рублей», — сообщает 1 июня компания по кибербезопасности Group-IB.

Злоумышленники завлекают школьников «пробниками» и предоставляют часть якобы правильных ответов. После получения денег незадачливого покупателя просто блокируют или отправляют ему неправильные варианты ответов.

В Group-IB пришли к выводу, что дело поставлено на поток. Так, в крупнейшем Telegram-канале со «слитым ЕГЭ» состоит почти 700 тысяч человек.

Специалисты по кибербезопасности сообщили о ситуации в Минпросвещения и Роскомнадзор, попросив оперативно заблокировать мошенников.

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Комментарии (5)

FontankaReader
Вообще не жалко.
Почему-то.
Yerffej Ennyl
Правильные ответы надо не покупать, а знать.
Dimitry Antonov
Детство заканчивается, начинается школа жизни.
И начинается, как и многое другое, с обмана.
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