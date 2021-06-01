Песков про конкурс на худший школьный туалет: Кремль не занимается моющими средствами

В Кремле прокомментировали конкурс производителя бытовой химии на худший туалет в российской школе.
Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос, не считают ли в Кремле провокацией против России конкурс Domestos.
«Почему? Нет, не считаем», — цитирует 1 июня ответ Дмитрия Пескова РИА Новости.
Он напомнил, что Кремль «не занимается моющими средствами». Пресс-секретарь Путина добавил, что вопрос качества туалетов — это вопрос школ.
«Вопрос общей культуры. И вопросы руководству», — заметил Песков.