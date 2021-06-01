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Песков про конкурс на худший школьный туалет: Кремль не занимается моющими средствами

Кремль: Конкурс на худший школьный туалет — не провокация против России

В Кремле прокомментировали конкурс производителя бытовой химии на худший туалет в российской школе.

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос, не считают ли в Кремле провокацией против России конкурс Domestos.

«Почему? Нет, не считаем», — цитирует 1 июня ответ Дмитрия Пескова РИА Новости.

Он напомнил, что Кремль «не занимается моющими средствами». Пресс-секретарь Путина добавил, что вопрос качества туалетов — это вопрос школ.

«Вопрос общей культуры. И вопросы руководству», — заметил Песков.

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Комментарии (14)

LiChaBaTa
Не наворовались еще просто. Ненасытные ребята.
Ingria
вопрос руководству, да
Otkating
- 500 миллионов? Это примерно на полгода вечной дружбы. Продлевать будете?
- Александр Григорьевич, вы уж совсем обнаглели!
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