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Терпеть нельзя учиться. Ученики показывают школьные туалеты в погоне за званием самого худшего

В России школы участвуют в конкурсе на самый худший туалет

Российские школы борются за звание учебного заведения с худшей туалетной комнатой. Победителя определят голосованием, тройке лидеров обещан ремонт и запас чистящих средств.

Конкурс запустил бренд бытовой химии, который входит в нидерландскую группу компаний Unilever. 27 мая на сайте заявки оставили более 220 участников, география — от Дальнего Востока до Калининграда. На данный момент лидирует лицей № 44 в Чебоксарах. Под фотографией утопленного в пол унитаза скромно указано: требуется замена плитки и сантехники.

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С пьедестала его готовится подвинуть школа № 1 в Гусе-Хрустальном. «Всё очень печально. Дети отпрашиваются домой, если нужно сходить в туалет», — пишет автор заявки. Третий по числу антипатий туалет школы № 19 с углубленным изучением отдельных предметов в Междуреченске. Это одна из старейших школ, осовременить удобства просят педагоги и родители.

От Петербурга в конкурсе участвуют три учебных заведения. Проголосовали пока только за 443-ю школу в Купчино. Там унитазы со сколами, смыв с помощью крана на трубе и узкие кабинки, которые не подходят для детей с ограниченными возможностями.

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Фото: promonado.ru/domestos-schools/
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Как сказано на сайте, в прошлом году в рамках «Школьной программы» Domestos отремонтировал туалеты в трёх российских школах. Ещё 800 получили годовой запас чистящих средств.

Фото: promonado.ru/domestos-schools/

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Комментарии (1)

tarakan
да это же всё агенты влияния, бучу разводят!)))))
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