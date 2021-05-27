Конкурс запустил бренд бытовой химии, который входит в нидерландскую группу компаний Unilever. 27 мая на сайте заявки оставили более 220 участников, география — от Дальнего Востока до Калининграда. На данный момент лидирует лицей № 44 в Чебоксарах. Под фотографией утопленного в пол унитаза скромно указано: требуется замена плитки и сантехники.

С пьедестала его готовится подвинуть школа № 1 в Гусе-Хрустальном. «Всё очень печально. Дети отпрашиваются домой, если нужно сходить в туалет», — пишет автор заявки. Третий по числу антипатий туалет школы № 19 с углубленным изучением отдельных предметов в Междуреченске. Это одна из старейших школ, осовременить удобства просят педагоги и родители.



От Петербурга в конкурсе участвуют три учебных заведения. Проголосовали пока только за 443-ю школу в Купчино. Там унитазы со сколами, смыв с помощью крана на трубе и узкие кабинки, которые не подходят для детей с ограниченными возможностями.