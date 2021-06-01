ДТП на въезде в город Кудрово произошло на ровном месте, сообщают очевидцы 1 июня в группе « ДТП и ЧП Санкт-Петербург » во «ВКонтакте». Каршеринговый паркетник на Ленинградской улице, прямо под табличкой «Кудрово», протаранил Hyundai Solaris, и тот врезался в островок безопасности.

Судя по всему, никто не пострадал. Но европротоколом дело не обошлось: на место вызывали сотрудников ГИБДД.



Среди автомобилистов бытует мнение о том, что пользователи арендных сервисов не очень аккуратны и часто попадают в аварии. Официальные данные расходятся. По сведениям МВД России, с января по март по всей стране произошло около 150 ДТП с каршеринговыми автомобилями. По подсчётам ГИБДД, с января по апрель включительно в Петербурге зафиксировано 1178 ДТП с участием каршеринговых машин, из них 556 — по вине водителей пользователей сервиса. В 23 ДТП пострадали люди, еще 1155 аварий обошлись без пострадавших.