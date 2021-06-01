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Каршеринг на границе Петербурга воткнул «Солярис» в островок безопасности

Неудачно завершил поездку пользователь каршеринга минувшей ночью на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ДТП на въезде в город Кудрово произошло на ровном месте, сообщают очевидцы 1 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Каршеринговый паркетник на Ленинградской улице, прямо под табличкой «Кудрово», протаранил Hyundai Solaris, и тот врезался в островок безопасности.

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Судя по всему, никто не пострадал. Но европротоколом дело не обошлось: на место вызывали сотрудников ГИБДД.

Среди автомобилистов бытует мнение о том, что пользователи арендных сервисов не очень аккуратны и часто попадают в аварии. Официальные данные расходятся. По сведениям МВД России, с января по март по всей стране произошло около 150 ДТП с каршеринговыми автомобилями. По подсчётам ГИБДД, с января по апрель включительно в Петербурге зафиксировано 1178 ДТП с участием каршеринговых машин, из них 556 — по вине водителей пользователей сервиса. В 23 ДТП пострадали люди, еще 1155 аварий обошлись без пострадавших.

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Комментарии (3)

Алешик
странная математика... с января по март по всей стране 150 ДТП,а с января по апрель только В ПИТЕРЕ больше 1000... это как так!?
Litl_m
Ну хоть не сбежал, и то молодец
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