Российские хоккеисты обыграли Швецию и вышли в плей-офф чемпионата мира

Победой сборной России завершился 31 мая матч группового этапа чемпионата мира по хоккею против Швеции. Отечественная команда выиграла со счетом 3:2. Основное и дополнительное время завершилось вничью 2:2.

Голы за сборную России забили Антон Слепышев (53) и Александр Барабанов (53). У Швеции отличились Йеспер Фреден (9) и Виктор Олофссон (56). В серии буллитов точнее оказались россияне.

Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Следующий матч россияне проведут 1 июня против Белоруссии. Эта игра станет заключительной на групповом этапе.

