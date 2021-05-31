Тяжелых побочек нет: в Петербурге отчитались о последствиях 1,2 млн прививок

«После проведения более миллиона двухсот шестидесяти тысяч инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты) в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции и каких-либо осложнений после прививки», — говорится в опубликованном 31 мая отчете межведомственного координационного совета Смольного.
В Петербурге используются три вида вакцин. Уколы «КовиВак» получили 2 059 человек. Вакциной «ЭпиВакКорона» первично привиты 19 188 горожан, а закончили цикл вакцинации этим препаратом 10 765 человек. Вакциной «Спутник V» первым компонентом привиты 666 тысяч человек. Из них закончили цикл вакцинации 562 тысячи.
Ранее «Фонтанка» писала, что два из трех случаев смерти после вакцинации от коронавируса в Петербурге не связаны с вакцинацией. С третьим разбиралась иммунологическая комиссия.