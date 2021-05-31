Тяжелых побочек нет: в Петербурге отчитались о последствиях 1,2 млн прививок

«После проведения более миллиона двухсот шестидесяти тысяч инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты) в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции и каких-либо осложнений после прививки», — говорится в опубликованном 31 мая отчете межведомственного координационного совета Смольного.



В Петербурге используются три вида вакцин. Уколы «КовиВак» получили 2 059 человек. Вакциной «ЭпиВакКорона» первично привиты 19 188 горожан, а закончили цикл вакцинации этим препаратом 10 765 человек. Вакциной «Спутник V» первым компонентом привиты 666 тысяч человек. Из них закончили цикл вакцинации 562 тысячи.