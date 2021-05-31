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Зрячий да увидит. В РТРС и районной администрации заявили, что должным образом предупредили о покраске петербургской телебашни

Капли краски с телевизионной башни в Петербурге летели планово и после предупреждения

Информирование о работах по покраске телевизионной башни на Аптекарском острове было проведено заранее — в период с 19 по 23 апреля. Об этом «Фонтанке» 31 мая рассказали в пресс-службе филиала РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр».

«Уведомление о проведении лакокрасочных работ на верхних ярусах башни было передано всем юридическим лицам (бизнес-центрам, управляющим компаниям жилых домов, торговых центров, автосалонам, АЗС и т.д.), расположенным в непосредственной близости от телебашни. В уведомлении содержалась информация о проведении покрасочных работ с 26 апреля по 15 июня, а также просьба довести эту информацию до арендаторов и посетителей бизнес- и торговых центров, жильцов и гостей жилых комплексов — для исключения возможных ситуаций с попаданием краски на имущество граждан и организаций. Также информация была передана в администрации Выборгского, Петроградского и Приморского районов города», — объяснили в пресс-службе.

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РТРС разместил предупреждения на территории башни, паспорт объекта (он расположен на ограждении, выходящем на Аптекарскую набережную) и 13 информационных щитов по всему периметру ограждения. Работы будут закончены досрочно — 2 июня, добавили в пресс-службе.

В администрации Петроградского района подтвердили сведения об информационных щитах, которые должны быть отлично видны автомобилистам. В пресс-службе добавили, что никаких обращений о каплях краски от граждан не поступало.

Ранее «Фонтанка» писала, что водители пожаловались на красочный «обстрел» своих автомобилей на Аптекарском острове.

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Комментарии (5)

aaignat
У меня и ещё одной сотрудницы попала краска на автомобили, которые были припаркованы напротив бц кантемировский у плавучего ресторана. А это приличное расстояние от башни. Администрации района и башни моноПИССуально на всех кругом, т.к. при прошлой покраске было тоже самое. Это подтвердилось у дилера эксис на противоположном берегу невы, который сегодня меня порадовал тем, что при прошлой покраске башни им залило всю стоянку автомобилей. Сказали, что пробовали смыть краску, но помогла только полировка
265868215
Надо не предупреждать а не допускать.
Abu-Denis
ТВ умудряется причинять вред и тем, кто его не смотрит.
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