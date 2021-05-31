Информирование о работах по покраске телевизионной башни на Аптекарском острове было проведено заранее — в период с 19 по 23 апреля. Об этом «Фонтанке» 31 мая рассказали в пресс-службе филиала РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр».



«Уведомление о проведении лакокрасочных работ на верхних ярусах башни было передано всем юридическим лицам (бизнес-центрам, управляющим компаниям жилых домов, торговых центров, автосалонам, АЗС и т.д.), расположенным в непосредственной близости от телебашни. В уведомлении содержалась информация о проведении покрасочных работ с 26 апреля по 15 июня, а также просьба довести эту информацию до арендаторов и посетителей бизнес- и торговых центров, жильцов и гостей жилых комплексов — для исключения возможных ситуаций с попаданием краски на имущество граждан и организаций. Также информация была передана в администрации Выборгского, Петроградского и Приморского районов города», — объяснили в пресс-службе.

