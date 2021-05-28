Обновление телевизионной башни в Петроградском районе Петербурга затронуло припаркованные рядом с местом проведения работ автомобили. Водители жалуются на красочный «обстрел» и пытаются отмыть его следы со своих машин.
Читатель «Фонтанки»
Как сообщил «Фонтанке» читатель Игорь 28 мая, покраска металлических конструкций телебашни на Аптекарском острове ведётся уже две недели. Припаркованные рядом автомобили каждый день уже к обеду стоят в серой краске, которую потом не отмыть.
«Краска крупными каплями падает с телебашни! И ладно бы машины, так ведь и живые люди, не предупреждённые должным образом об опасности, могут попасть под этот «красочный» дождь!» — посетовал Игорь.
По его словам, руководство телебашни и подрядчик должным образом не уведомили местных жителей и автомобилистов о проведении работ.
«Например, [разместить] информацию в СМИ или крупные баннеры, штендеры, растяжки с объявлением на близлежащих улицах. Ограничились лишь маленькой табличкой за забором на территории телебашни, которая сразу-то и не бросается в глаза. Пусть грамотно организовывают работы!» — добавил читатель «Фонтанки».
Издание обратилось за комментарием в петербургский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).