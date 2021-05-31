Пхукет откроют для привитых россиян в июле

Власти Таиланда дали добро на открытие курортного острова Пхукет с 1 июля для вакцинированных от COVID-19 иностранцев.
«Таиланд ввел программу массовой вакцинации на Пхукете, что приведет к его отрытию [для туризма] раньше, чем других регионов. С 1 июля остров будет доступен для полностью вакцинированных иностранных путешественников с отрицательным тестом на COVID-19», — сообщает 31 мая Forbes.
Губернатор Пхукета Ютмасака Супасорна подчеркнул, что пускать на остров будут всех, кто привился одобренными ВОЗ и странами отправления препаратами. Это значит, что россияне также могут посетить Пхукет после вакцинации. При этом власти оставили в силе требование о тесте за 72 часа. Путешественникам не запрещают ездить и в другие регионы Таиланда, но для этого им необходимо провести 7-дневный карантин на Пхукете.
Другие курорты королевства откроются для туристов осенью. Так, Паттайя уже объявила, что отменит карантин для вакцинированных туристов с 1 октября. Всего Таиланд рассчитывает принять порядка 10 миллионов туристов в 2021 году.