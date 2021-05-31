Пришедшие объяснили, что они стоят в ожидании разрешений на работу. Для конца месяца, по их словам, это обычная история. «Раньше была электронная очередь, а сейчас вот живая», — сказал один из них.
Люди занимают очередь, а потом ждут своего часа за пределами здания ЕМЦ. Ожидающие рассредоточились также на Моисеенко и других соседних улицах.
В самом ЕМЦ прокомментировать «Фонтанке» скопление людей возле здания отказались. В комитете по внешним связям «Фонтанке» рассказали, что ситуация связана с завершением моратория, который был введен для граждан СНГ из-за пандемии.
«В связи с тем, что скоро закончатся сроки амнистии, которая была продлена указом президента, большое количество людей хочет привести в порядок свои документы и остаться в стране», — уточнили там.
Как писала «Фонтанка», до 15 июня в России действует мораторий на выдворение мигрантов, который ввели из-за пандемии коронавируса. До этого времени нелегалы могут выехать из страны без наложения санкций.