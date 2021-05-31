FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +18
73.59р89.67р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
13
Печать

Сотни человек собрались в очередь у Единого миграционного центра в Петербурге. Они не хотят уезжать из России

У ЕМЦ в Петербурге столпились сотни мигрантов

Возле Единого миграционного центра на улице Красного Текстильщика, 10–12Э, собралось около двух сотен человек. Как передает 31 мая корреспондент «Фонтанки», большинство из ожидающих — приезжие из Узбекистана и других стран ближнего зарубежья.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Пришедшие объяснили, что они стоят в ожидании разрешений на работу. Для конца месяца, по их словам, это обычная история. «Раньше была электронная очередь, а сейчас вот живая», — сказал один из них.

Люди занимают очередь, а потом ждут своего часа за пределами здания ЕМЦ. Ожидающие рассредоточились также на Моисеенко и других соседних улицах.

ПоделитьсяПоделиться

В самом ЕМЦ прокомментировать «Фонтанке» скопление людей возле здания отказались. В комитете по внешним связям «Фонтанке» рассказали, что ситуация связана с завершением моратория, который был введен для граждан СНГ из-за пандемии.

«В связи с тем, что скоро закончатся сроки амнистии, которая была продлена указом президента, большое количество людей хочет привести в порядок свои документы и остаться в стране», — уточнили там.

Как писала «Фонтанка», до 15 июня в России действует мораторий на выдворение мигрантов, который ввели из-за пандемии коронавируса. До этого времени нелегалы могут выехать из страны без наложения санкций.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

Свободу Лёхе!
Забавно, уснул под утро (к слову, рассвет - в 2:05, нынче)), думал.. - через час отбойники начнут долбить под окном и за стенкой, ан нет, - тишина! Дремаю себе, телевизор отчётливо слышен, хотя громкость - ночная, что за Чёрт, думаю.. Может - не понедельник!? ) Вот уж и пушка в 12:00 пальнула, а - тишина!..) А, вот оно оказывается, в чём дело..) К вечеру уже - подтянулись, постукивают, но не сильно и, речь иностранная слышна, но - без огонька, видимо - утро отрабатывают..)
математик
бабушка лежачая жила в пансионате для пожилых. Так вот - там узбеки и узбечки. Старики чистые, радостные и сытые.
iphonedimona
Заменить гастарбайтеров российскими каторжанами!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний