Пришедшие объяснили, что они стоят в ожидании разрешений на работу. Для конца месяца, по их словам, это обычная история. «Раньше была электронная очередь, а сейчас вот живая», — сказал один из них.



Люди занимают очередь, а потом ждут своего часа за пределами здания ЕМЦ. Ожидающие рассредоточились также на Моисеенко и других соседних улицах.