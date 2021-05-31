Двух россиян и двух украинцев обвинили в реабилитации нацизма за попытку поместить на сайт «Бессмертного полка» фото Гитлера, Геббельса и Власова

До трех лет могут получить четверо мужчин, которые перед Днем Победы решили разместить на памятном сайте «Бессмертный полк России» фотографии нацистских преступников.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ 31 мая, ГСУ СК возбудило уголовные дела в отношении жителя Оренбургской области Андрея Акимова, Сергея Сахарова из Томской области, а также жителей Украины Дмитрия Алексеенко и Михаила Пуха по статье «Реабилитация нацизма».
По данным следствия, фигуранты в мае 2021 года разместили на сайте «Бессмертного полка России» заявки, в которых вместо фото родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне, были снимки Гитлера, Геббельса, а также изменника Родины Власова.
В СК отмечают, что также проводится процессуальная проверка в отношении жителя Свердловской области Алексея Пономарева. Он вместе с ветеранами ВОВ пытался разместить фотографию лица, вообще не имеющего отношения к победе советского народа над гитлеровской Германией.
У россиян по местам жительства проведены обыски, изъята компьютерная техника, средства связи.
СК уже сообщал, что в апреле этого года были задержаны двое жителей Иркутской области, 17 и 32 лет, которые «атаковали» сайт «Бессмертного полка» фотографиями нацистов.