Двух россиян и двух украинцев обвинили в реабилитации нацизма за попытку поместить на сайт «Бессмертного полка» фото Гитлера, Геббельса и Власова

До трех лет могут получить четверо мужчин, которые перед Днем Победы решили разместить на памятном сайте «Бессмертный полк России» фотографии нацистских преступников.



Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ 31 мая, ГСУ СК возбудило уголовные дела в отношении жителя Оренбургской области Андрея Акимова, Сергея Сахарова из Томской области, а также жителей Украины Дмитрия Алексеенко и Михаила Пуха по статье «Реабилитация нацизма».



По данным следствия, фигуранты в мае 2021 года разместили на сайте «Бессмертного полка России» заявки, в которых вместо фото родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне, были снимки Гитлера, Геббельса, а также изменника Родины Власова.

